Zapadel je prvi sneg, bolj intenzivno dogajanje v večernem času (FOTO)

V zimskih razmerah previdno na pot

Sneg na Vrhniki FOTO: Bralka Sonja

Bolj intenzivno zvečer

Zaradi sneženja na cestah ne bo odveč dodatna previdnost. FOTO: Dars

Ponekod na jugu države, padavine so zajele tudi že osrednji del države. Proti večeru se bo rahlo sneženje razširilo nad večji del Slovenije. Ponekod, predvsem na jugu, lahko zapade do pet centimetrov snega, ponoči pa bodo padavine ponehale.Agencija za varnost prometa poziva k previdnosti v prometu. Pešcem in kolesarjem svetujejo, da z odsevnimi telesi poskrbijo za optimalno vidnost.V petek zjutraj in večji del dopoldneva padavin po napovedi meteorologov ni pričakovati. Bo pa nad naše kraje z vetrovi južnih smeri postopno že začel dotekati toplejši zrak. Sredi dneva se bodo nad zahodno Slovenijo začele pojavljati rahle do zmerne padavine, ki se bodo širile v notranjost.Bolj intenzivno dogajanje pa meteorologi pričakujejo v večernem času, ko bo nad Slovenijo izrazitejša fronta, ki pa se bo dokaj hitro pomaknila preko države. Padavine bodo v prvem delu noči na soboto najprej ponehale na zahodu, v drugem delu pa tudi na vzhodu in jugu države.Napovedati količino snega po nižinah je tudi tokrat težavno delo, so zapisali na agenciji za okolje. Predvsem v višje ležečih krajih na severu bo zelo verjetno večinoma snežilo, medtem ko lahko drugje po Sloveniji pričakujemo deloma dež, deloma sneg. Padavine bodo šibkejše na severovzhodu, zato bo tam po nižinah večinoma deževalo.Nad osrednjo Slovenijo bo verjetno večinoma snežilo. Skupna količina padavin bo najvišja na jugu. Največ snega bo predvidoma padlo v nekoliko višjih legah na Notranjskem in Kočevskem.V prvem delu noči na soboto bo za nekaj ur zapihala zmerna do močna burja, drugje po Sloveniji pa okrepljen severnik. Zaradi okrepljenega južnega vetra bo v času jutranje in večerne plime povišana tudi gladina morja.