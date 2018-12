Žalostno: Mamica zaradi napake na CSD ostala brez nakazila

Mariborčan je na facebooku zapisal, da sta s partnerico zaradi napake ostala brez denarnega nakazila: »Ve kdo, kaj narediti v tem primeru? Na socialni nama gospa po treh mesecih porodniške ni poslala nove odločbe. Ko sva preverila, kaj je narobe, so ugotovili, da je njihova napaka, saj je najino odločbo dala na napačen kupček in ni šla v obdelavo, tako da po njihovi napaki ta mesec ostaneva brez tega prihodka! Hvala za veseli december!!«



Direktorica Marjana Bravc je povedala: »CSD Maribor je zdaj sestavljen iz šestih enot, na vsaki enoti odločajo o pravicah uporabnikov glede na krajevno pristojnost. V petek, 14. decembra 2018, se je na eno od naših manjših enot obrnila vlagateljica in prejemnica materinskega nadomestila in izpostavila vprašanje, zakaj je dobila v mesecu decembru izplačano nadomestilo v nižjem znesku kot v mesecu novembru 2018,« je poročal Maribor24.



Za nastalo situacijo so se družini opravičili, vendar je škoda že storjena. Svoje nakazilo bo tako oškodovanka prejela šele januarja.