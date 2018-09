Sloveniji grozi nevarnost z neba

FOTO: Arso

LJUBLJANA – O tem, da se podaljšano poletje kot kaže bliža koncu , smo že poročali. Državo bodo padavine zajele v soboto, ko se bo tudi občutno shladilo.Padavine pa so dele Slovenije zajele že danes. O dežju poročajo predvsem z juga države, vremenoslovci pa so najvišjo nevarnost za točo razglasile za vzhod države, natančneje za Bovško in Goriško. Rdeče opozorilo so nato razglasili še za Ljubljano z okolico, Gorenjsko in Zgornjesavsko.Zvečer bodo še krajevne nevihte, ponoči se bo zjasnilo, napovedujejo na Arsu. V četrtek bo povečini sončno, popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna posamezna nevihta. V Vipavski dolini in na Krasu bo prehodno zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Primorskem do 30 stopinj Celzija.