Zadel stanovanje v Ljubljani, a ostal zvest Mariboru

Zadel med pitjem kavice

To je bilo zares veliko presenečenje. Enkrat imaš takšno srečo v življenju.

MARIBOR – Lansko poletje je bilo zaiz Maribora zares sanjsko. S pomočjo Terne, velike nagradne igre Slovenskih novic, je zadel stanovanje v središču prestolnice. "To je bilo zares veliko presenečenje. Bilo je zares nepričakovano. Enkrat imaš takšno srečo v življenju," nam je leto dni po prevzemu ključev stanovanja v prestižni soseski Zupančičeva jama povedal Šavorič. Zaupal nam je še, da po prejemu tako bogate nagrade ni imel težav. "Življenje je šlo normalno naprej," nam je dejal. Razen tega, da so ga spraševali, ali se bo zdaj preselili v Ljubljano.No, Šavorič je ponosen Mariborčan in Štajerec, zato mu selitev med žabarje ni padla niti na pamet. "Z družino ostajam v Mariboru. Tu imam vse, tudi službo." Seveda zato postane še kako zanimivo vprašanje, kaj pa je v tem letu naredil s stanovanjem? Ali ta tako sameva, saj njegov 25-letni sinživi v Londonu, mlajši, 20-letni sin, ki je tudi navezan na Maribor, pa življenja v prestolnici ne načrtuje? Ne, nikakor ne. Potem ko je v roke dobil ključe in ga je malce uredil, se je odločil, da ga bo oddajal. Kaj kmalu je našel podnajemnike, ki pa so, kot nadaljuje, s stanovanjem zelo zadovoljni. "Všeč jim je, da je center mesta zelo blizu in da ne potrebujejo avtomobila. Lokacija je zares zelo dobra," je strnil.Petinpetdesetlenemu Šavoriču se življenje po prejemu nagrade ni prav nič spremenilo. Sreča mu pač ne more zavozlati življenja. Tudi zato, ker si jo je zaslužil, prislužil. Rok ljubi življenje in življenje ga osrečuje, nagrajuje. Še naprej vsak dan tako pridno dela kot komercialist in je še vedno zastopnik za znano italijansko kavo v vzhodni Sloveniji.Prav v Ljubljani je bil lanskega julijskega dne, ko je ob pitju kavice v rokah držal izvod Novic, na katerem so bili tri hišice oziroma dobitni znaki za stanovanje. Čakal je namreč na stranko. In kot po naključju, je bil takrat naslovni članek Slovenski fuzbalerji hočejo v hrvaško ligo. Kot velik nogometni navdušenec ga je natančno prebral, preostalo pa na hitro prelistal, saj je oseba, ki jo je čakal, že prihajala. Na Terno je čisto pozabil. "Na nalepko na naslovnici, pod katero vsakič preverim, ali sem kaj zadel, pa me ta sreča doslej ni in ni hotela oplaziti, sem se spomnil šele pozneje v avtu," se je lani spominjal Šavorič. Sprva sploh verjeti ni mogel, da ima lahko v življenju tako veliko srečo. Po prvem šoku in nekaj globokih vzdihih je najprej poklical ženo. "Stanovanje sem zadel!" so bile njegove prve besede, ki pa jih Nevenka ni vzela resno. "Saj se šališ, kajne?" mu je odvrnila. Pa se ni. Če ne prej, mu je lahko verjela, ko je z dobitnimi Novicami prišel domov. Da bo s službene poti domov prinesel takšno darilo, si namreč niti v sanjah ni predstavljala.Njegova velika ljubezen, seveda poleg žene Nevenke, je nogomet. Nekoč je bil nogometni igralec, otrok NK Maribor, ki pa je v petnajstletni karieri najmočnejši pečat pustil v primorskih ligaših, pri Kopru, Izoli in Piranu. Svoj NK Maribor Rok spremlja tako in tako že od nekdaj, prijateljuje tudi z asi, kot stain, zvesto hodi na tekme Mariborčanov. "Nogomet ti ostane za vedno. To je ljubezen, ki ostane," je bil jasen sogovornik, ki je razočarano komentiral zadnje igre slovenske nogometne reprezentance. "Naši so bogi. To je sramota," je še dodal. Te dni se sicer odpravlja na dopust. Obiskal bo Hrvaško in se tam predal zasluženemu počitku.