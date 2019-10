Kako poka! Levica ostro: Marjan Šarec je mali Janez Janša wannabe*

LJUBLJANA – Med vladoin njeno zunajkoalicijsko partnerico Levico ponovno močno škripa. V Levici so nezadovoljni, ker je odbor državnega zbora za delo po 13 urah odločanja dal zeleno luč predlogu vladne novele zakona o socialnih transferjih, ki predvideva ukinitev dodatka za delovno aktivnost. Za predlog, ki ga mora državni zbor potrditi še na plenarni seji, je glasovalo šest poslancev, proti pa pet. Razpravo so zaznamovale številne prekinitve in proceduralni predlogi Levice.»Danes zjutraj sta vlada Marjana Šarca in strankaz roko v roki, ob tihi podpori, na odboru za delo potrdili ukinitev dodatka za delovno aktivnost, ki bo prizadela kar 24.202 prebivalk in prebivalcev Slovenije. Če bo ukrep potrjen na seji državnega zbora, bo brez socialne pomoči ostalo 2.674 odraslih in 1.916 otrok, pomoč pa se bo znižala 11.110 odraslim in kar 8.509 otrokom. Tem družinam bo vlada Marjana Šarca ob pomoči Janeza Janše vzela do 205 evrov pomoči,« so sporočili iz stranke in dodali, da je »po dveh mesecih laži in zavajanja vlada našla podporo pri Janezu Janši«.​Predsednik strankepa je prek facebooka sporočil, da je to, kar se je dogajalo, po vsej verjetnosti začetek konca sodelovanja med Levico in vlado Marjana Šarca, ob tem pa je poleg ukinitve dodatka za delovno aktivnost omenil še predlog davčne reforme, ki ga je v četrtek potrdila vlada. »Njen učinek pa bo: 1,6 evra letno več za delavca na minimalni plači, 1.989 evrov več za menedžerja s šestkratnikom povprečne plače. Oziroma drugače: delavec si bo lahko privoščil eno kavo na leto več, menedžer pa počitnice na Bahamih.«Še bolj oster je bil poslanec(* Marjan Šarec si želi biti Janez Janša)Svoje nezadovoljstvo je jasno izrazil tudi poslanec Levice, ki je še pred glasovanjem zapisal: »Zbogom, Šarec. Če koalicija zavrne celo predlog uskladitve pogrebnin z zadnjimi izračunanimi pragi revščine, kar je bila vsebina amandmaja Levice, potem je to res dokončna kaplja čez rob.«