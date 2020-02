Za vedno se je poslovil znani slovenski duhovnik

FOTO: Igor Modic, Delo

V 88. letu starosti je umrl ustanovitelj Ognjišča in Radia Ognjišče, so danes sporočili z Radia Ognjišče. Bil je prejemnik več cerkvenih in družbenih odlikovanj.Bole se je rodil 9. avgusta leta 1932 v Koritnicah pri Ilirski Bistrici. Po duhovniškem posvečenju leta 1958 je postal župnijski upravitelj v Postojni, kjer je v letu 1965 izšla prva številka župnijskega lista Farno Ognjišče, ki je pomenila začetek revije Ognjišče. Ta je v nekaj letih postala najbolj razširjeni slovenski mesečnik. Pridružile so se mu tudi knjižne izdaje, ob tem pa še kasete, videokasete in zgoščenke.Bole je bil prvi direktor Slovenske Karitas, že leta 1968 je začel organizirana romanja bolnikov in invalidov na Brezje. Leta 1994 je uresničil še eno svojih zamisli, začel je oddajati Radio Ognjišče. Skušal je izpeljati tudi projekt katoliške televizije, ki je sicer zaživela, a jo je kasneje prepustil drugim. Bil je prejemnik več cerkvenih in družbenih odlikovanj. Med drugim ga je papežodlikoval z nazivom monsignor. Slovenska škofovska konferenca mu je podelila odličje svetega Cirila in Metoda. Prejel je tudi državno odlikovanje red za zasluge za prispevek pri oblikovanju odprtega in demokratičnega slovenskega medijskega prostora.Združenje novinarjev in publicistov je Boletu podelilo častno priznanje Boruta Meška za življenjsko delo. Bole je vedno iskal nove načine za oznanjevanje evangelija, zlasti med mladimi. Pisma, na katera je odgovarjal v Ognjišču, so zbrana v dveh knjigah.