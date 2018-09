Za vedno se je poslovil legendarni Marjan Roblek

Marjan Roblek je v ansamblu nastopal kot pevec in humorist. FOTO: Wikipedia

LJUBLJANA – Ljubitelje narodnozabavne glasbe je sinoči razžalostila novica, da je umrl legendarni glasbenik. Po poročanju Radia Veseljak je umrl po težki bolezni v 88. letu. Njegovo otroštvo je bilo vse prej kot srečno, saj sta ga zaznamovali revščina in hlapčevstvo. Po tistem, ko je Marjana neki partizan naučil na harmoniko zaigrati nekaj skladb, se je odločil, da bo postal glasbenik, a kot poroča Radio Veseljak, mu je tudi tukaj usoda prekrižala pota. Nesreča z bombo mu je kot štirinajstletnemu fantiču leta 1945 raztrgala dlan in ga oddaljila od glasbenih sanj o igranju na harmoniko. Vseeno ni obupal in dobili smo izvrstnega pevca, pisca skečev in humorista.Roblek je znan kot idejni oče prvega slovenskega ansambla narodnozabavne glasbe, saj je leta 1952 sestavil Beneške fante, ki jim je tudi nadel ime. Marjan je v ansamblu prepeval in naključno odkril svoj prirojeni talent, da mu je dano zabavati množice ljudi. Ansambel Beneški fantje je narodnozabavna zasedba, ki velja za najstarejši še delujoči ansambel v Sloveniji.Roblek je sodeloval tudi z Ansamblom Henček, Ansamblom Vita Muženiča, Ansamblom Mihe Dovžana, Štirimi kovači itd., največje priznanje zanj pa je bilo povabilo, ki ga je prejel od Ansambla bratov Avsenik.