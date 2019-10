Za varno vožnjo z e-skirojem

PRIMOž PREDALIč/A1PRIMOZ PREDALIC 00386 51681119 Člani AMZS so pripravili poligon, za e-skiroje in čelade pa so poskrbeli pri družbi MikMik. FOTO: A1

Ozaveščanje javnosti

Policija opozarja in svetuje

Uporabniki električnih skirojev naj poskrbijo za lastno varnost in varnost vseh ostalih udeležencev v prometu.

Telekomunikacijski operater A1 je v sodelovanju s Centrom varne vožnje AMZS in Policijsko upravo Ljubljana v soboto organiziral dogodek Skira1ka, namenjen ozaveščanju o varni vožnji z električnimi skroji.Na prvem vseslovenskem e-skiro srečanju je bil postavljen tudi poligon, na katerem so se obiskovalci lahko preizkusili z običajnim ali električnim skirojem in dobili tudi nekaj strokovnih nasvetov o varni vožnji z e-skirojem.»Bliskovita rast priljubljenosti in trga lahkih elektrificiranih prevoznih sredstev pomembno vpliva na varnost v prometu za vse udeležence. Po naših podatkih je v Sloveniji v prometu zdaj več kot 10.000 električnih skirojev. V podjetju A1 smo kot strokovnjaki in hkrati prodajalci e-skirojev prepoznali problem varnosti in se zato odločili, da ustvarimo Skira1ko kot varen prostor, kjer se lahko problematiki posvetimo tako v teoriji kot tudi v praksi,« je povedal, glavni direktor za področje prodaje A1 Slovenija.Naraščajoče število e-skirojev odpira vprašanja, ki z zakonodajo še niso urejena. Po podatkih ljubljanske urgence so pri vožnji s skiroji le štirje odstotki vseh obravnavanih poškodovancev nosili čelado. Pri A1 zato želijo ozaveščati o pomenu uporabe čelade ter svetlobnih in zvočnih signalov pri vožnji z e-skirojem.Generalni sekretar AMZSje poudaril, da je izobraževanje voznikov in drugih udeležencev v prometu eno najpomembnejših področij delovanja AMZS: »Glede na to, da se v prometu vse bolj pojavljajo električni skiroji, električna kolesa, električne rolke in druge novosti, v AMZS ozaveščamo tudi o varni uporabi teh novih prometnih sredstev. Njihov največji doprinos je, da lahko na relativno kratkih razdaljah učinkovito nadomestijo tako osebni avtomobil kot javni prevoz. A te prednosti se bodo dolgoročno izkazale kot pozitivne le, če se bomo nova prometna sredstva naučili uporabljati tako, da bomo z njimi vozili varno, in če nam bo uspelo doseči sožitje ter medsebojno spoštovanje med različnimi udeleženci v prometu. Spremembam na področju mobilnosti mora seveda slediti tudi zakonodaja, ta pa zaostaja za skokovitim razmahom novih oblik mobilnosti.«»Sedanja zakonska ureditev uporabe električnih skirojev ni primerna. Glede na to, da jih poganja motor, ne moremo govoriti o posebnem prevoznem sredstvu. Posebna prevozna sredstva se smejo v cestnem prometu uporabljati le na pločnikih, poteh za pešce in kolesarskih poteh ter na območjih za pešce in območjih umirjenega prometa, pri tem pa njihovi uporabniki ne smejo ovirati ali ogrožati pešcev in kolesarjev. Način in hitrost gibanja morajo prilagoditi razmeram v prometu, njihova hitrost pa ne sme preseči največje hitrosti, s kakršno se lahko gibljejo pešci. Tukaj se pojavi dilema glede pravilne in varne uporabe električnega skiroja,« pravijo pri PU Ljubljana.Na policiji zato dodajajo, da morajo vsi udeleženci cestnega prometa ravnati tako, da ta poteka nemoteno, umirjeno in varno in s svojim ravnanjem ne smejo ovirati ali ogrožati drugih udeležencev cestnega prometa. Uporabniki električnih skirojev naj primerno poskrbijo za lastno varnost in varnost vseh drugih. Za vožnjo naj, če je le mogoče, uporabljajo površine, namenjene kolesarjem, pri čemer naj upoštevajo dovoljeno smer vožnje. Posebno pozornost naj namenijo prečkanju vozišča po prehodih za pešce, saj vsi drugi vozniki motornih vozil, ki se približujejo prehodu za pešce, na tem niso dolžni pričakovati udeležencev, ki bi se gibali hitreje kot pešci.Uporabnikom svetujejo uporabo zaščitnih sredstev, nošenje svetlih in vidnih oblačil, jeseni pa tudi odsevnih oblačil oziroma odsevnih dodatkov. Priporočena je tudi uporaba svetlobnih sredstev. Opozarjajo še, naj se na krmilo ne obeša težkih vrečk ali torb, kar vpliva na ohranjanje ravnotežja, in odsvetujejo vožnjo v dežju. Policisti staršem svetujejo, da otrok do 14. leta ne puščajo samih v prometu, še posebno če električni skiroji dosegajo hitrosti do 25 km/h. Tudi če je vozna površina prazna, naj uporabnik prilagodi hitrost sposobnostim in naj jih ne precenjuje.