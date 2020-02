Za Valentina voščite v Slovenskih novicah

Božidar Wolfand - Wolf

Zame je valentinovo prekrasen dan! Je praznik in čaščenje nekoga, ki ga ljubiš. Je praznik dvorjenja. Zame je vrhunec tega dne, brez katerega absolutno ne gre, trenutek, ko pade sladka jagoda na vrh čokoladne torte. Sicer pa je zame darilo že popolna predanost obeh partnerjev drug drugemu in utrditev najine zveze v prazničnem duhu valentinovega.

Katarina Benček

Na valentinovo ne gledam kot na praznik. Ta dan mi pomeni bolj opomnik na naše lepše in boljše polovice, da se ustavimo in ocenimo odnos, ki ga imamo s partnerjem. Prav nič mi ne pomeni, če mi na ta dan partner pokaže naklonjenost, na druge dneve pa ne. Seveda je lepo, če dobimo kakšno malenkost, ampak temu dnevu ne dajem prevelikega pomena. Menim, da smo ljudje že veliko preveč zasuti z materialnimi stvarmi, zato se doživetja zdaj veliko bolj cenijo. Ali je to večerja v dvoje v kakšni posebni restavraciji, oddih v prijetnem kraju, skratka nekaj, kar nam ostane res v spominu. Nemara pa se tudi zato prejšnjih daril ne spomnim, saj ni bilo nobeno dovolj izvirno. Z enim od partnerjem sem se razšla celo prav na valentinovo!

Slovenski moški vse bliže povprečju

Miša Molk

Ljubezen je res vsepovsod prisotna, saj je nenehno na poti. Prav zato morda včasih kje malo zamudimo. Sicer pa me valentinovo najde precej neobčutljivo. Pozornosti se sicer vedno razveselim, čeprav je prav na ta dan niti ne pričakujem. Zgodi se kakšen objem več, kakšna vrtinca ali tulipan, v nabiralnik pa prileti še kakšna čestitka. Samo s srčki me ne zasipati, lepo prosim, več ko jih je, bolj se porazgubijo tisti pravi, srčni.

Damjan Murko

Z ženo pravzaprav ne potrebujeva posebnega dne za to, da si poveva, da pripadava drug drugemu. Darila pa imam prav rad! Pozornost, ko mi je žena v posteljo prinesla zajtrk, mi je neznansko veliko pomenila, saj tega pa res ne prakticirava vsak dan! Pa tudi letošnjega darila sem res vesel. Z ženo greva v Benetke, kjer bova ob kulinariki in znamenitostih odkrivala skrivnosti tega mesta. Neprimerno manj sem bil vesel, o, bog, kje je že to, ko mi je neko dekle podarilo kaktus. Kaj za vraga je imela v glavi in s čim me je želela očarati?!

Danica Lovenjak

Ko sem v zvezi, preživim ta dan romantično, ko pa sem samska, je valentinovo kot kalorije v tortici, težko breme, bolje, da ga ne bi bilo. Najlepše darilo za valentinovo je bil vseeno romantični vikend v Benetkah. A veza je šla – splavala je po vodi kot Benetke. Spominjam pa se tudi, ko sem za valentinovo dobila šopek rdečih nageljnov. Sicer lepa roža, ampak primernejša za na pokopališče, ne pa za romantično izkazovanje čustev. Zvezo sem pozneje pokopala, pa ne zaradi nageljnov.

Medvedek iz penastih vrtnic

Tomaž Mihelič - Marlenna

Morda je valentinovo z leti dobilo malce bolj negativno konotacijo, pravzaprav bi zlahka pozabil na ta praznik, če me mediji in oglaševalci ne bi tako opozarjali nanj. Ker obstaja veliko oblik ljubezni, do bližnjih, prijateljev, sorodnikov, naj bo to dan namenjen iskreni inventuri, kdo si zasluži našo pozornost in komu se razdajamo brez pravega pomena. Kar se tiče daril, veliko raje obdarujem, čeprav nimam nič proti, če tudi mene kdaj presenetijo s kakšno pozornostjo. Najlepše darilo je, ko ti ljubljena oseba, ki načeloma ne zna kuhati, pripravi večerjo in preseneti z okusi. Saj veste, ljubezen gre skozi želodec. Na začetku, ko je ljubezen še zelo sveža, sem sicer tudi jaz pripravljen narediti marsikaj. Celo tako intenzivno se pripravim, da nabavim luksuzen aranžma na Kanarskih otokih ter tako obdarim druge in še sebe. Na koncu pa sem skoraj obžaloval ta podvig, saj je bilo tik pred pristankom tako vetrovno, da smo morali kar trikrat vzleteti in pristati. Zaradi tega Valentina sem se po vrnitvi v Slovenijo za celo leto odpovedal letalskim prevozom.

Tudi letos postanite Valentin!

Spoštovani bralke in bralci Slovenskih novic. Podarjamo vam možnost, da svojo drago ali svojega dragega osrečite s simboličnim ljubezenskim sporočilom, ki ga bomo objavili na straneh našega in vašega časopisa. Sporočilo seveda oddate brezplačno. Voščila bomo sprejemali jutri, 13. februarja, od 9. do 14. ure, na telefonskih številkah 01 47 37 702 in 01 47 37 704. Čestitko lahko oddate tudi prek elektronskega naslova Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. in na naši spletni strani. Objavili jih bomo prav na dan zaljubljencev, v petek, 14. februarja.

David Urankar

Ne, nisem eden tistih, ki bi se izogibali praznikov in praznovanj. Z veseljem pograbim vsako priložnost za praznovanje in tudi valentinovo je dober izgovor, da si z Ajdo vzameva vsaj kakšen trenutek v dnevu zase. Darila? Za valentinovo gre navadno bolj za malenkosti, z rožami in čokolado pa nisem še nikoli zgrešil! Če pomislim, dobim vedno nekaj, kar mi je res všeč. To je še en dokaz več, kako dobro me Ajda pozna!

V postelji z Romeom in Julijo

Natalija Verboten

Iz valentinovega se pri naši hiši ne dela drame, ker midva meniva, da si moramo ljubezen z drobnimi pozornostmi izkazovati nenehno, vsak dan sproti. Res pa je, da sva se na valentinovo pred mnogimi leti spoznala. Iskala sem spremljevalno skupino, ker je bila prejšnja utrujena od preobilice dela. Rekli so, da ne zmorejo več, in so mi predlagali skupino Allegro iz Maribora. Prvič sva se tako videla na prvi vaji, ki je bila točno na valentinovo. Spomnim se tistega črnolasega pevca, ki je hotel biti kar naprej s silo duhovit, pa mu ni uspevalo, ni mi bil smešen ali pa sem bila jaz preresna. Skupaj smo igrali dve leti, preden je preskočila iskrica. Za darilo pa si za valentinovo vzamemo čas drug za drugega, skupaj pripravimo večerjo, od moža in fantov prejmem rožice, jaz jim spečem najljubše pecivo, sinova pa nama vedno narišeta še kakšno risbico.

Bilo je lani za valentinovo, ko je slovenski turist na vzhodu Tajske zabredel v silne težave, potem ko je zaradi nesrečne ljubezni poškodoval osem volilnih plakatov. Na večerji je nameraval zaprositi za roko svoje tajsko dekle, a ni prišla na zmenek. Zaljubljeni Slovenec se je od žalosti napil in se znesel nad volilnimi plakati. Aretirali so ga. Pozneje se je lokalnemu kandidatuopravičil. Chalong je v duhu valentinovega opravičilo sprejel.Vidite, valentinovo je praznik najglobljih čustev. Je praznik zaljubljencev, a tudi trgovin.Pri nas je bil to praznik, ki je pomenil veliko hrepenenje naših prednikov po pomladi. V Beli krajini še danes pravijo, da je valentinovo prvi spomladanski dan. V Središču ob Dravi so ga slavili tako, da na njegov god niso delali. Mnogo jih gre na ta dan na goro sv. Valentina (Sabotin). Okoliški otroci od botrov in sorodnikov v dar dobijo kolače, za odrasle spečejo na stotine štrukljev. Zato je za valentinovo v Šmavru pravi štrukljev praznik.Ker se po našem izročilu na valentinovo začne prebujati narava in se ptiči ženijo, je po svoje prav čudno, da smo tako lep praznik za dolgo izbrisali iz spomina. Toda tradicija ima debelo kožo. Takoj po osamosvojitvi so se v naših medijih že na veliko spraševali: »Bo valentinovo tudi pri nas praznik zaljubljencev?«Prve so se zganile cvetličarne in Zlatarna Celje. Takratne ljubljanske cvetličarne so za plašne in gruleče golobčke pripravile prve Valentinove šopke. »Cen ne bomo nič navijali. Vsakdanje bodo. Rdeči srčki so samo dodatek k šopku, da se ve, za kaj gre,« je dejala cvetličarka.Pridružile so se tudi veleblagovnice. V Blagovnici Bežigrad so tiste dni ponujali Valentinovo ponudbo: »V teh dneh lahko kupujete kolesa na tri obroke, brez pologa, brez obresti. Po izredno nizkih cenah vas v pritličju čakajo tudi nogavice Polzela. Z 20-odstotnim popustom bodo na voljo še zavese, brisače, odeje, posteljno perilo …« V Delu so zapisali: »Ljubezen je vsekakor močnejše in tudi učinkovitejše orožje kot vojna, cvet in poljub pa sta uspešnejša kot vsi vohuni z različnih vetrov skupaj. Zato pozdravljen, Valentin!«S tem so se Valentinu tudi pri nas na stežaj odprla vsa vrata (trgovin). Zavestno smo sedli na potrošniški brzovlak in pripomogli, da se na ta dan po vsem svetu proda vsako leto več kot 36 milijonov škatel s čokoladnimi bomboni v obliki srčkov, da gre skoraj milijardo evrov in pol za rože, še več, 4,3 milijarde, za nakit, samo milijardo manj za Valentinove večerje.Podjetje Durex je razkrilo, da v času valentinovega prodaja kondomov naraste za 30 odstotkov glede na povprečno prodajo, v tem času pa se kot za med prodajajo tudi testi za ugotavljanje nosečnosti. Še nedolgo tega so moški za sladkarije, voščilnice, nakit, rože in romantične zmenke zapravili nekaj nad 100 evrov, bili naj bi celo dvakrat bolj potratni kot ženske. Nekatere raziskave kažejo, da se tej globalni cifri nezadržno približujejo tudi slovenski moški. Še pred par leti je veljalo, da so za Valentinovo darilo namenili ne več kot 20 evrov.Tudi naši trgovci v zadnjem času opažajo 30-odstotno rast prodaje v dneh okoli valentinovega. Pa naj gre za cvetličarne, zlatarne, parfumerije, čokoladnice ali trgovine z erotičnimi pripomočki.iz Gardenie sporoča, da se v teh dneh sicer še vedno najbolje prodaja cvetje v rdeči barvi, vrtnice in tulipani, vse več pa tudi v drugih, bolj ženstvenih barvah, roza, bela, krem … »V naših cvetličarnah v času valentinovega prodamo od 3500 do 4500 stebel vrtnic, pri nas so izključno nizozemskega in ekvadorskega izvora, zaznavamo pa tudi vse več povpraševanja po drugih vrstah cvetja, kot so tulipani, gerbere, ranunkule, orhideje.«iz Zlatarne Celje pravi, da se za valentinovo najbolj kupujejo modne ure in nakit, na družabnih omrežjih pa vsak dan delijo namige za brezplačno razvajanje.Tisti nekoliko bolj liberalni po darilo pogosto skočijo kar v trgovino z erotičnimi pripomočki.iz Venera Shopa pravi, da najde pri njih Valentinova darila predvsem srednja generacija (med 28. in 40. letom starosti). Ni najceneje, je pa zato paru zagotovljena daljša in boljša intimna izkušnja. V tem času gre najbolje prodaja žgečkljivih oblačil, ženskih stimulatorjev, stimulacijskih krem za večje in dolgotrajnejše poželenje.S svojo najdražjo ali najdražjim se v teh dneh zapeljite tudi k Lectarju v Radovljico. »Za valentinovo smo naredili posebno akcijo, pri kateri želimo, da se ljudje sami spomnijo svojega verza, ga napišejo na listek, vržejo v boben v naši lectarski delavnici ter počakajo na valentinovo žrebanje. Zmagovalni verz bo prejel nagrado, in sicer pravo lectovo srce z njihovim verzom, ki bo ostal potem tudi v naši redni prodaji!« je sporočilaiz gostilne Lectar, znani po nemara najlepšem valentinovem darilu – lectovem srcu.Če ste pivoljubec, vaju bodo v ptujski Gostilni Muršič za valentinovo (ob hrani) razvajali s pivom domače haloške pivovarne. Povsem drugače bo v novomeški Hiši Fink, kjer so pethodni meni in okuse, prepletene z afrodiziakom, poimenovali kar Opojna ljubezen. In kaj vas čaka? Hrustljava ostriga, tatar avokada, karpačo brancina, istrski tartuf, prepeličji jajček, kaviar postrvi, telečji hrbet, čokoladni sufle in sladoled pečenega mandlja.Če ste radi v naravi, se podajta na enega od številnih Valentinovih pohodov, ki jih organizirajo po vsej Slovenije. Lahko pa jo s pomočjo spletne cvetličarne Nina & Valentin osrečite s 120 evrov vrednim medvedkom iz penastih vrtnic ali srčkasto škatlo vrtnic za 179 evrov.Če ste si želeli valentinovo preživeti v Veroni in prespati v originalni Julijini postelji, ste žal prepozni. Do 2. februarja ste morali namreč napisati pismo Juliji, v njem razložiti, zakaj si želite veronske dogodivščine. Zmagovito pismo bo nekoga osrečilo s prenočitvijo v sobi, kjer sta se dobivala Romeo in Julija, deležen bi bil tudi čudovitega cvetličnega aranžmaja in vrhunske večerje! Dekoracijo bodo pripravili najboljši veronski cvetličarji, večerjo pa bo skuhal sloviti italijanski chefIz statističnega podatka, da se število zakonskih zvez pri nas od leta 2004 nenehno povečuje (za 1000), ter da se je povprečna starost ženina in neveste odtlej prav tako krepko zvišala (za štiri leta), lahko izluščimo, da je trdnejših in premožnejših zvez vse več. Pa je tudi ljubezni? Naj valentinovo ne bo še naprej del tiste obsežne kampanje, katere poglavitni cilj je izogniti se nevarnosti, da bi si morali besedi – ljubim te – izreči iz oči v oči.