Za stanovanje v Ljubljani dala zadnji evro, ko ga je odklenila, pa se je začela drama

LJUBLJANA – Po spletu kroži objava dekleta, ki je bila, tako pravi, prevarana pri najemu stanovanja v Ljubljani. Najemnino in varščino zanj je plačala, a ko je napočil dan vselitve, je ugotovila, da je žrtev grde prevare.



»Kot mlada nadobudna punca, sem bila v upanju, da sem dobila super stanovanjce, okradena za 900 evrov! Varščina + ena najemnina (450 €),« nesojena najemnica (ime je uredništvu znano) navaja v zapisu, ki je preplavil družabna omrežja. Skrbno so podpisali pogodbo, nato pa je sledil zaplet, ki vas bo pustil odprtih ust. Dekle piše: »Ne nasedajte lepim besedam. Danes se je zgodilo meni, naslednjič se lahko vam.«

Dala zadnji evro, ki ga je imela

Dekle, ki je ostalo brez denarja in brez stanovanja, smo poklicali, da nam zaupa, kako natančno se je vse zgodilo. »Jaz sem najela stanovanje in v četrtek podpisala pogodbo z X Y (ime in priimek sta znana uredništvu). Ves vikend je zavajal glede vselitve. V soboto in nedeljo popoldne sem vozila tja stvari in v nedeljo so bila vrata dnevne zaklenjena. Vprašala sem, zakaj, in je rekel, da ima bivša partnerica tam stvari in da moram malo počakati z vselitvijo. Sem počakala.«



V ponedeljek so bili zmenjeni, da mu preda drugi del plačila. Denar mu je nakazala prek storitve Western Union, ker ji je pojasnil, da je na Obali in da ne more osebno prevzeti denarja. Pa je to storila. V ponedeljek ob pol osmih zvečer so se dobili v stanovanju, kakor so bili dogovorjeni, ko pa je odklenila vrata, sta bila v njem že dva človeka, ki ju je prvič videla, svoje grenko spoznanje ob prevari opisuje dekle, ki ji najemodajalec še vedno ni vrnil 900 evrov. Iz jeze in prizadetosti je ob 23. uri zvečer klicala celo na Western Union, kjer so ji, tako pravi, povedali, da je bil denar prevzet v Ljubljani in da najemodajalec očitno sploh ni bil na Obali pri partnerici, kot ji je trdil.



»Vi se morate zavedati, da sem stara 23 let in za ta denar pošteno garam in nisem nobena očijeva punčka, nihče me ne razvaja in vse si moram sama prislužiti. Jaz sem mu dala zadnji denar, ki sem ga imela, in sem zdaj ostala brez vsega.« Dodala je še, da je prek facebooka dobila informacije, da naj bi stanovanje oddal kar devetim ljudem: »Če si izračunate, da je devetim ljudem pobral po 900 evrov, potem veva, kje sva, pri kakšni vsoti.«

Samo za mlade punce

V objavi je najemodajalca označila tudi za spolnega iztirjenca. Zanimalo nas je, po čem to sklepa. Njeno pojasnilo je bilo: »Očijeva partnerica mu je z drugega telefona napisala sporočilo, ali je stanovanje še na voljo – da preverimo, kakšen lažnivec je. In je gospod odpisal, da je še na voljo. Napisal je, da je še vedno na voljo in koga to zanima. Pa mu je odgovorila, da enega mladega fanta iz Ljubljane. Pa ji je napisal: 'Ne, ne, jaz stanovanje oddajam samo punčkam od 14 do 18 let.' Zdaj pa mi povejte, če to ni spolni iztirjenec?«



Primer se je odločila prijaviti tudi policiji na Rudniku, a je tam doživela nepričakovan odziv. Menda so se ji nasmejali in jo vprašali, ali misli, da je to primer za policijo. Svetovali so ji še, naj se obrne na sodišče.

Izbrisana objava

Objava prizadetega dekleta, ki je svoj zadnji evro porabilo za najem stanovanja, je po več urah deljenja po facebooku izginila. Zakaj? »Razlog je to, da me je klical lastnik celotne stavbe, da bo proti mene dal prijavo, ker kršim njegove pravice z objavo slike, in sem iz tega razloga umaknila, ker ne želim imeti dodatnih problemov,« je odgovorila. Ob spisani objavi o slabi izkušnji je namreč pripela posnetek zaslona oglasa stanovanja, fotografijo osebe lastnika celotne stavbe in še fotografijo osebne izkaznice najemodajalca.

Priznal, da je vzel denar

Svojo plat zgodbe smo dali možnost predstaviti tudi najemodajalcu (ime znano uredništvu). Pogovor je bil precej kratek in ga objavljamo spodaj v celoti:



Novinar: Preverjam zgodbo o domnevni prevari, ko naj bi gospodični oddali nepremičnino na Rudniku, vzeli njen denar, na koncu pa stanovanje oddali drugi osebi, dekletu pa ne vrnili denarja.

Najemodajalec: Moja odvetnica bo dala prijavo in jaz, ko pridem v Slovenijo, bom šel na policijo in prijavil. Za nelegalno snemanje brez moje vednosti, objave mojega osebnega dokumenta na facebooku in tako dalje.



Novinar: Kaj pa glede stanovanja? Ali drži, da ste ji oddali stanovanje ...

Najemodajalec: Ni komentarja. Ne bom komentiral.



Novinar: Pa boste gospodični denar vrnili?

Najemodajalec: Seveda. Ko bo to izbrisala in se javno opravičila. Pa odvisno, koliko bodo stroški tega, kar je objavljala. To bo moja odvetnica povedala.



Novinar: Oškodovanih naj bi bilo več oseb, se govori. Menda celo devet.

Najemodajalec: Stanovanje je oddano, za vse ostalo pa ne bi vedel. In ne bi nič komentar. Hvala lepa in na svidenje.



Kako se bo končal primer mladega dekleta, ki je ostalo brez stanovanja in brez denarja, bomo spremljali še naprej. Vsekakor pa bodočim najemnikom svetujemo, da ravnajo izredno skrbno: lastnika preverite v registru zemljiške knjige, ki je brezplačno dostopen (tako boste vsaj vedeli, kdo bi moral sedeti na drugi strani mize in zakaj ta oseba ne sedi nasproti vas), vse transakcije pa opravljajte tako, da so sledljive (bančna nakazila).

