Za slovenskimi politki in njihovimi sorodniki naj bi vohunili, policija odgovarja

Pooblaščena skupina parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) je pri NPU opravila nenapovedan nadzor. Kot je za STA povedal poslanec SDS in podpredsednik te skupine Žan Mahnič, so preiskovali sum pritiskov na člane in vodstva strank, ki se pogajajo o morebitni novi koaliciji.



NPU so obiskali trije člani Knovsa, poleg Mahniča še Zvonko Černač (SDS) in Branko Simonovič (Desus). Mahnič je pojasnil, da so opravili nadzor zaradi suma zlorabe obveščevalnih in varnostnih služb od predsednika vlade Marjana Šarca in njegovega državnega sekretarja Damirja Črnčeca »z namenom vplivanja, groženj in tudi izsiljevanja poslancev in vodstev strank bodoče potencialne koalicije«. Po besedah Mahniča se v zadnjih dneh vse več govori o pritiskih na posameznike tudi s podatki, ki jih ima policija o njihovi preteklosti in preteklosti njihovih sorodnikov. Policija: To so neutemeljeni napadi na naše delo Na obtožbe v medijih so se odzvali tudi pri GPU. V sporočilu za javnost so zapisali, da so »neutemeljeni napadi na policijo in vsiljevanje izmišljenih zgodb o njenem delu del vsakokratnih dramatičnih razmer v politiki in daleč od dejanskega dela kriminalistov«.



V zadnjem obdobju naj bi tako bili priča vsakodnevnim neutemeljenim napadom na policijo z vsiljevanjem izmišljenih zgodb o njenem delu, ki so daleč od dejanskega dela policistov in kriminalistov, zato to v policiji odločno obsojajo in sporočajo, da bodo ne glede na aktualne družbene razmere še naprej zavzeto nadaljevali svoje zakonito, strokovno in predano delom. Cilj upravičuje sredstvo? »Trenutno dogajanje je posledica trenutnega časa, v katerem prihaja do medsebojnih obtoževanj različnih vpletenih strani v različnih medijih, ki za doseganje svojih ciljev izkrivljeno prikazujejo delo policije – kriminalistične policije in celo odprte predkazenske postopke. V razpravo želijo vplesti tudi policijo in pri tem delujejo po načelu 'cilj upravičuje sredstvo' zato diskreditirajo enote, vodstvo in posameznike znotraj organizacije, vse s ciljem vplivanja na delo policije. Medijska gonja, ki so jo v zadnjem tednu dni deležni vodstvo policije, NPU, njegov direktor in vodstvo uprave kriminalistične policije, ima za cilj destabilizacijo kriminalistične policije, zmanjšanje učinkovitosti njenega delovanja in posredno vplivanje na njeno delo v konkretnih predkazenskih postopkih,« pojasnjuje policija.