Za praznike v trgovino? Preverite kam in kdaj

LJUBLJANA – Ste eden tistih, ki zadnje minute nakupujejo darila in praznične dobrote? Preverite kje in kdaj boste lahko kupovali, saj bodo vrata nekaterih trgovin za praznike zaprta. Prilagojen pa bo delovnik tudi pred prazniki. 24. decembra bodo vsi trgovci svoja vrata zaprli predčasno. Preverite kje in kdaj.



Vse trgovine Spar in Interspar bodo zaprte tako 25. kot 26. decembra, brez izjeme. V ponedeljek 24. 12. bodo delovni časi skrajšani, odvisno v kateri trgovini. Prav tako bodo vrata zaprle vse trgovine najboljšega soseda. Mercatorji po Sloveniji bodo zaprti 25. in 26. decembra. V ponedeljek pa bodo veljali skrajšani delovniki, zaprtje trgovin bo potekalo od 17.00-18.00, odvisno od trgovine. Trgovci svetujejo, da naj kupci preverijo delavnike pri svojem najbližjem prodajalcu. Pri najboljšem sosedu še sporočajo, da bo na oba predpraznična vikenda podaljšan delovni čas trgovin na Dunajski in Celovški cesti. Obratovali bodo do 23.00.



Lidl bo svoja vrata na božični večer zaprl ob 16.00, medtem ko bodo zaprti tako 25. kot 26. decembra. Tudi Hofer bo zaprt tako na božič kot na novo leto. Štajerski veletrgovec Jager bo na predpraznični ponedeljek svoja vrata zaprl ob 15.00, 25. in 26. decembra pri njih ne boste mogli kupovati.