Za praznična darila največ do 100 evrov

Pa smo spet tu. Pred novoletnimi prazniki, namreč. Ta čarobni čas, poln pričakovanj, je dobil nekoliko drugačen priokus po zapravljanju za vsa mogoča in nemogoča darila, s katerimi obdarujemo domače, prijatelje in znance. Vztrajno praznjenje denarnic, ki se lahko zaradi odplačevanja posojila zavleče tudi v prihajajoče leto, lahko preprečimo s premišljenim in organiziranim nakupovanjem ali kakšen evro privarčujemo s svojo ustvarjalnostjo.V bitki s časom je v dnevu težko izpolniti vse obveznosti, ki smo si jih zadali. Zato pogosto tudi zadnji trenutek oddrvimo v trgovino in kupimo, kar se spomnimo, ali predvidevamo, da bo všeč obdarovancem. To vsekakor ni prava pot do »varčnega« nakupovanja daril, saj prvo pravilo pravi, da se poskušajte izogibati impulzivnemu nakupovanju v zadnjem trenutku.Če vam gneča v trgovinah in police, prepolne izdelkov, ne ustrezajo, si lahko privoščite nakupovanje novoletnih daril kar iz naslanjača. In takih, ki kupujejo iz naslanjača, je vedno več. Pa tudi takih, ki darila izdelajo sami.Kakor koli, pravijo, da je v nakupe najbolje iti z gotovino. Ugotavljajo namreč, da s plačilnimi karticami težje krotimo nakupovalno slo in hitro izgubimo nadzor nad porabo denarja. Če kljub temu prisegate na plastični denar, skrbno shranjujte bančne izpiske, da na koncu meseca ob pregledu odlivov ne bo neprijetnih presenečenj, predlagajo nakupovalni guruji.Torej? In vi? V naši tokratni spletni anketi smo spraševali, razumljivo, o darilih. In kot kažejo odgovori, je še veliko takih, dobra tretjina, ki je nakup prihranila za zadnji teden, večinoma jih bodo kupovali po trgovinah, zanje pa odšteli do 100 evrov. No, je pa nekaj tudi takih, ki se izdelave daril lotijo sami. Osebna nota je pač osebna nota. In prav je tako.