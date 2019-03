Barbara in Andrej po tragediji ostala brez denarja za hišo

Barbara Bučar je najela kredit za sanacijo stare hiše, do zavarovalnine pa ni bila upravičena, ker ni šlo za naravno nesrečo, temveč napako izvajalca. FOTO: Mojca Marot

CELJE – Povsem običajen, čudovit poletni dan se je za petčlansko družinoz Lopate pri Celju lani sredi julija sprevrgel v najhujšo nočno moro. Družina se je namreč odločila, da bo dopust izkoristila za temeljito prenovo starejše hiše. Ko so se prvi dan, bilo je že proti večeru, delavci lotili zemeljskih del, da bi uredili hidroizolacijo, pa so nenadoma začele pokati stene.Hip zatem se je hiša delno že porušila, pravi čudež pa je, da sta se iz nje še pravočasno umaknili mamain njena hči, sicer bi se vse skupaj zanju lahko končalo tudi tragično. Barbarin partnerje vse skupaj opazoval streljaj od hiše, sreča je bila tudi, da v tistem času doma ni bilo Barbarinih dveh sinov, saj se je podrla zunanja stena na tisti strani hiše, kjer je bila njuna otroška soba. A mama in hči sta bili v hiši v času, ko se je najeti izvajalec lotil zemeljskih del. Mama Marinka je gledala televizijo, hči Barbara je stala na balkonu, nadstropje višje.»Naenkrat sem nad vrati, ki so vodila v spalnico, zagledala široke razpoke, ki so se kar večale in večale. Zavpila sem delavcem, naj takoj nehajo, da hiša poka. Barbare na balkonu nadstropje višje sploh nisem videla. Očitno pa me je tudi ona slišala in začutila, da je nekaj hudo narobe, saj sva se obe naenkrat pognali iz hiše in skoraj istočasno pristali zunaj. Le hip zatem se je hiša že podirala. Strašno je bilo, ne znam vam opisati te groze,« nam je le dan po tragediji v šoku pripovedovala Marinka Bučar.Kaj se jim je pravzaprav zgodilo, je družina dojela šele v naslednjih dneh, ko je prišlo tudi kruto spoznanje, da so ostali brez vsega. Dobesedno. Čeprav so imeli hišo zavarovano, do odškodnine namreč niso bili upravičeni, saj v tem primeru ni šlo za naravno nesrečo.Barbara in Andrej sta že pred tem najela bančno posojilo za ureditev notranjosti hiše in kupila večji del potrebnega materiala za sanacijo, zato sta se znašla v veliki zagati. In predvsem brez možnosti, da bi dobila denar, saj sta odplačevala že najeti kredit in ga bosta še nadaljnjih 15 let.Najtežje pa je bilo za družino spoznanje, da izvajalec, ki se je lotil del in s svojim najverjetneje nestrokovnim delom povzročil vrtoglavo škodo, zaradi katere je družina ostala brez strehe nad glavo, ni imel zavarovane odgovornosti. Zato je zelo verjetno, da družini niti z odškodninskim zahtevkom na sodišču ne bo uspelo in dobila poplačila škode, saj naj bi imel izvajalec v lasti zgolj starejši kombi.V ruševinah so ostale tudi številne fotografije in dragocenosti, saj se hiši ni bilo mogoče varno približati zaradi velike nevarnosti, da se bo porušila cela. Kljub vsemu družina v nesreči ni ostala sama, čeprav so še vedno povsem razseljeni. Celjska občina je Barbari in Andreju ponudila bivalnik, v katerem sta preživela tudi zimo in bosta še nadaljnjih nekaj mesecev, dokler hiša pač ne bo primerna za vselitev. Mama je pri drugem sinu, Barbarinem bratu, ki je v neposredni bližini, Barbarina sinova pri svojem očetu, Andrejeva hči pa pri svoji mami.Že dan po nesreči so v Krajevni skupnosti Ostrožno stopili skupaj in imenovali šestčlanski gradbeni odbor, v katerem soin, mag.in. Odbor, ki ga vodi Peter Pišek, znan in uspešen gospodarstvenik, se je zavzel za zbiranje finančne in druge pomoči in še vedno bdi nad porabo denarja za družino.Pri zbiranju donaciji so bili zelo uspešni in hiša danes že stoji, a bo do selitve vanjo še preteklo nekaj vode. Zgrajena je namreč le do tretje gradbene faze, ko bodo plačali že naročena okna, pa bo denarja zmanjkalo. Zato dela trenutno stojijo, družini pa ne preostane drugega, kot da poskuša s pomočjo dobrih ljudi zbrati še okoli 40 do 50 tisočakov, da bodo lahko nadaljevali dela.»Strašno sva hvaležna vsem in vsakemu posebej, ki so nam pomagali doslej. In upam, da bomo uspeli zbrati denar tudi za dokončanje,« reče Barbara, ki se ji ob spominu na lanski poletni dan še vedno ulijejo solze. Zdaj družina potrebuje inštalacijski material za plinsko talno ogrevanje, mavčne plošče in keramiko, talne obloge in notranja vrata s podboji, sanitarno opremo, vodovodne in sanitarne armature ter elektromaterial, stiropor za talno gretje in fasado, pa vse za notranji oplesk stropov in sten, potem bo šele prišlo na vrsto pohištvo, bela tehnika in drugo.»Tudi zato smo se odločili, da bomo 16. maja v Celju organizirali dobrodelni koncert v dvorani Golovec in zbrani izkupiček od vstopnic, ki bodo po 10 evrov, namenili dokončanju hiše Bučar-Golobovih. Njihova stiska je res zelo posebna in se nas je dotaknila, zato upam, da to razumejo tudi drugi. Že jutri se namreč lahko to, kar se je njim, zgodi tudi komu izmed nas,« pravi Suzana Bekić iz Krajevne skupnosti Ostrožno, ki pomaga pri koordinaciji pomoči.