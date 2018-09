Za nov vrtec prispevali tudi malčki

Ubrano so zapele tudi zaposlene v vrtcu Čebelica. FOTOgrafije: Tanja Jakše Gazvoda

Predsednik Pahor bo lahko prostore predsedniške palače ozaljšal s šentjernejskim petelinom.

3,8 milijona evrov bo stala celotna naložba v nov vrtec, ki je sestavljen iz dveh stavb.

Zaplesali so na pesem Čukov, ki so v živo poskrbeli za zabavo.

ŠENTJERNEJ – Čeprav so v občini Šentjernej pred dnevi slavnostno odprli pomembno novo pridobitev – vrtec, pa naložba še ni zaključena. Konec oktobra bo namreč končan še drugi del gradnje, a že tokratno odprtje je bilo veliko, obogatili ga niso le malčki, ampak tudi Čuki, prišel je celo predsednik državeZagotovo si nov vrtec zasluži takšno slavje, sploh ker je predšolska vzgoja v tej dolenjski občini zaradi prostorske stiske že leta, pravzaprav desetletja njihova velika težava, ki je povzročala sive lase prenekateremu staršu.Ideja o novem vrtcu je stara vsaj toliko, kot je stara občina, torej četrt stoletja, a ves čas se je prostorsko stisko reševalo z začasnimi, ne pa dolgoročnimi rešitvami: z odpiranjem dražjih družinskih varstev in novih oddelkov pod streho osnovne šole, vrtec je deloval celo na sedmih različnih lokacijah, a so morali kljub temu odkloniti tudi do 50 otrok.A zdaj bo drugače, saj naj bi z naložbo rešili predšolsko varstvo za desetletje, v vrtcu bo prostora za 350 otrok. Vrtec torej raste v dveh fazah. Prva stavba ima 10 oddelkov, postavili so jo ob osnovni šoli. In ko so konec junija dobili uporabno dovoljenje, so morali vrtec čez noč seliti v novo stavbo, starega pa so porušili, zdaj tam raste še en nov, nekoliko manjši, 8-oddelčni vrtec.Investicija je visoka, vredna kar 3,8 milijona evrov. Tretjino je prispeval eko sklad, saj gre za energetsko varčno in pretežno leseno gradnjo, za 2,2 milijona evrov pa je občina najela kredit. Za vrtec so zbirali tudi številni donatorji, podjetja, društva in posamezniki, svoj kamenček v mozaik so prispevali tudi najmlajši, saj so aprila lani pripravili dobrodelni koncert, izkupiček je šel za gradnjo.Ker gre za veliko pridobitev, so na odprtje v kraj, ki je sicer znan po petelinih, konjih in cvičku, povabili kar predsednika države Pahorja, ki je bil navdušen na prostornimi in svetlimi prostori ter seveda prikupnimi nastopi otrok, malčke je skupaj z vzgojiteljicami in ravnateljico vrtcapovabil v predsedniško palačo in malčkom prišepnil, da ima tudi on tam kakšnega škrata.V znak hvaležnosti je županupodaril slovensko zastavo z besedami: »Povezovali ste skupnost in gradili na tistem, kar nam je skupno. Ne samo za postavitev vrtca, temveč za izgradnjo vseh mostov.« Z besedama gradnjo mostov je izvabil nasmeh na usta številnim obiskovalcem prireditve, saj je most, in sicer tisti v Mršeči vasi, še ena velika težava občine.Že štiri leta so namreč minila, odkar so morali zaradi dotrajanosti odstraniti starega lesenega, »začasno« pa so takrat postavili nadomestnega montažnega, njegov lastnik je uprava za zaščito in reševanje.