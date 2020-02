»Za Hrvaško boljši ksenofobni in radikalni Janša kot zmerni Šarec«

Nenavadna izjava Milana Kučana

Hrvaški novinarje v Večernjem listu napisal članek z naslovom Od zmernega Šarca in Cerarja je za Hrvaško boljši ksenofobni in radikalni Janša. V članki navaja, da obstaja tisoč razlogov, zakaj bi morali imeti Hrvaška in Slovenija dobre meddržavne odnose, in niti eden, zakaj bi morali biti ti odnosi slabi: delita si članstvo v Natu, sta pomembni gospodarski partnerici, Slovenci imajo na Hrvaškem v lasti 150.000 nepremičnin ... »je bil kakor Zoranže od samega začetka skeptičen do arbitraže, arbitražno odločitev pa ocenjuje kot neugodno za Slovenijo. Prepričan je, da bi Slovenija v neposrednih pogajanjih z Zagrebom lahko priborila ugodnejšo razmejitev, in prav to je ves čas po opustitvi arbitraže predlagala tudi hrvaška stran,« je zapisal.»Paradoksalno je tudi to, da bi bil Janša, ki v zadnjih letih nastopa z ultranacionalističnega, ksenofobnega in tudi rasističnega stališča, za Hrvaško boljša rešitev od 'zmernega'ali. Prihod takega politika na oblast paradoksalno daje večje možnosti za rešitev hrvaško-slovenskega spora o meji. Odnos Milanovića in Janše ne glede na to, da je eden v predsedniški, drug pa morda v premierski poziciji, bremeni nerešeni spor glede uresničevanja memoranduma iz Mokric, na kar opozarja(slovenski analitik in bivši diplomat), čeprav hrvaški politični analitikne meni, da bi to lahko bila velika težava. Milanović, kot pojasnjuje Puhovski, nima težav s komunikacijo s politično oddaljenimi akterji. /.../ Njihova ideološka oddaljenost v primeru Milanoviča in Janše paradoksalno olajša morebitno komunikacijo,« se zaključi članek.Kot je opozoril Romac, je nekdanji predsednikza Večernji list ocenil Milanovića za glavnega krivca, da sporazum o razdelitvi meje na morju, ki sta ga leta 2001 parafiralainni bil ratificiran. Puhovski meni, da gre za nenavadno izjavo nekdanjega predsednika, saj da Milanović takrat ni bil tako pomemben člen v politiki, »da bi zares lahko sabotiral Račanov dogovor z Drnovškom in vplival na to, da se sporazum sabotira«.Puhovski še meni, da so »Kučanove izjave skrivajo morda v kontekstu dejstev, da spor med Janšo in Kučanom v Sloveniji še traja in da se Kučan verjetno pripravlja na možnost, ki se njemu morda zdi strašljiva, to pa je, da se Janša s hrvaško stranjo morda dogovori nekaj, česar slovenski politiki, ki pripadajo njegovem krogu niso uspeli storiti. To bi Kučan težko sprejel,« meni hrvaški analitik.Celotni članek si lahko preberete tukaj