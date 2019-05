Za dirko šajtrg so trenirali kar v kleti

DRAGO PERKO Zadnji metri za najhitrejša.

DRAGO PERKO Klapa Kosci

DRAGO PERKO Vsak se je moral prijaviti na dirko.

DRAGO PERKO Poskrbljeno je bilo tudi za žejo.

Prašiču prvo mesto

Ko so vsi prispeli v cilj, je sledila še podelitev nagrad za najboljše v kategoriji kreativnosti. Zlato medaljo je osvojil Leseni pujs (Aleš & Marsel Krajšek), srebrn je bil Kotel s pasuljem (David Šeško & Blaž Medved), bronast Coffee to go (Neža Ravnikar & Janja Krevel), četrta pa Uličarja (Jure Jahn & Mitja Medved). Pa še precej domačinov se je zbralo. Družili so se in se imeli fajn. Tako se to dela na Svibnem.

»Pridi, pridi, dežja ne bo,« je bil eden od odgovorov, s katerimi je 24-letniše opogumljal tiste, ki so oklevali, ali priti na Svibno, kjer je minulo soboto potekal že tretji vzpon s šajtrgo na Svibno. »Malce nam nagaja vreme,« je dobro uro pred začetkom dogodka dejalaki na tem koncu občine Radeče vodi gostinski lokal Bar na vasi. Nekaj pred 17. uro se je ulilo kot iz škafa, domačinov pa ni skrbelo. Vzpon s šajtrgo so si želeli izpeljati, in ga tudi so! Z odliko, predvsem pa s srčnostjo in domačnostjo, ki obisku v tej vasi doda piko na i.Pod dogodek se je podpisalo Prostovoljno gasilsko društvo Svibno, v njegovem imenu pa nas je pozdravil, ki bdi nad dogodkom. »Pomaga mi še vsaj 15 ljudi, vsako leto je lažje. Jaz sem sicer iz sosednje vasi Jagnjenica, a se imam za Svibenčana,« pove Aljaž, ki je nazadnje v Belgiji študiral notranjo opremo, zdaj pa bi ta 24-letnik rad začel svoj posel. Idej mu ne manjka, teh v teh koncih premorejo dovolj.»Tudi tole z vzponom s šajtrgo se je začelo s pivsko debato. Tako je kot z vsako idejo,« pove Aljaž, ki je predlani z ekipo gostil šest ekip, lani 10, letos 18. »Na glavo člana ekipe je 10 evrov prijavnine, v zameno pripravimo tekmo, poskrbimo za majice, hrano in pijačo. Ne gre za bogatijo,« navrže Aljaž.Tekmovanje je tudi letos potekalo v dveh kategorijah, prvi pa so na start dirke, 1286,46 metra proč od cilja na Svibnem, začeli prihajati takoj po peti. Prednjačili so tisti, ki so se merili v hitrostni tekmi (naloga je bila preprosta: najhitreje po poti, ki premore skoraj osemodstotni klanec). Predno so se podali na pot, so jih v skladu s pravili še vse enakomerno obtežili. Ker so šajtrge bolj ali manj enake, so naložili še za dobrih 30 kilogramov drv klafter, ki jih je bilo treba pripeljati na cilj. Dež ni ponehaval, vozila pa so kar prihajala: Celje, Novo mesto, Kneža vas pri Dobrniču, Šmihel pri Žužemberku, Radeče, Jagnjenica ...»Domislila sva si, da bi imela šajtrgo, v kateri se bo delal špricar,« sta se pohvalila domačinain. Nekaj minut za njima sta na start prišlainiz Radeč oziroma Jagnjenice. »V ponedeljek sva se odločila, da bova imelo poljsko kuhinjo, Blaž pa je pred tem že skuhal precej pasulja, ki sva ga delila med tekmovalce.«Vmes sta se pojavili še šajtrgi, ki sta računali na visoko uvrstitev v kategoriji kreativnosti – bar in kuhinja na kolesih. Vmes se je začelo za Kumom jasniti, takrat pa je svoj kombi odprl, domačin, ki je s svojo domiselno šajtrgo vzel sapo! »Iz lesa sem izdelal mesarijo na kolesih! To je tipičen ploh. Štiri dni sem potreboval, da sem tole vse obžagal in zbrusil,« je ponosno razlagal Aljaž, ki je mesarijo na kolesih izdelal iz platane, breze in hrasta, tehtala pa je okoli 200 kilogramov! Dejansko je bilo že pred startom jasno, da je leseni pujs favorit v kategoriji kreativnosti.insta se pripeljala iz Šmihela pri Žužemberku, kvartet pa je prišel iz Knežje vasi pri Dobrniču. Luka in Tadej sta prišla, da preizkusita nekaj novega. »Pri nas vozimo karolo, tu šajtrgo. Za dogodek smo izvedeli na facebooku, trenirali pa smo v kleti,« je povedala Klapa Kosci iz Knežje vasi. Zakaj tako ime, nas je zanimalo. Pa smo hitro izvedeli, daz vrtnimi kosilnicami kosijo po vasi, zato tak vzdevek, ko združijo moči.Ob 18. uri so se ekipe zbrale na startu hitrostne dirke, organizatorji so poskrbeli celo za prenos dirke na strani na facebooku PGD Svibno. Po slabih 14 minutah sta prva na cilj prišlain, domačina, ki sta progo poznala, čeprav po njej nista trenirala. »Start je bil zelo pomemben. Če si hotel v ospredje, se je bilo treba drenjati,« sta povedala še vsa zadihana. Ključno prednost sta si nabrala na zadnjem vzponu. Na koncu sta bila vidno izmučena, po tleh pa so padla tudi drva, ki sta jih vozila od starta do cilja. Pa sta jih hitro spet zložila in potrdila zmago.