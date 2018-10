Z vlakom na Vseslovenski sejem

Mikavno je cvrčalo. FOTO: Staš Ivanc

Vseslovenski sejem se razprostira na štirih hektarjih zelenih površin.

Bogo in Tim Gajser v akciji

Poskrbljeno bo tudi za mlade nadobudneže. FOTO: Staš Ivanc

Izžrebani bralci Slovenskih novic bodo na sejem odšli z vlakom FOTO: Staš Ivanc

Zastonj na sejem

V nagradni igri lahko sodelujete do vključno ponedeljka, 1. oktobra. Lahko pošljete izrezan in izpolnjen kupon ali se prijavite na spletni strani promo.delo.si/vseslosejem.

V torek, 2. oktobra, vas bomo izžrebali 60 in vsakemu podarili po dve povratni vozovnici za vlak.

Odhod na Vseslovenski sejem z ljubljanske železniške postaje bo v soboto, 6. oktobra.

Vlak bo ob 9.30 odpeljal s tira 2.

V Radohovo vas bo prispel ob 10.22.

Tu vas bo čakal organiziran avtobusni prevoz in vas odpeljal do prizorišča sejma.

Vlak bo proti Ljubljani odpeljal ob 16.41.

Vstop na sejem je brezplačen.

Dopoldansko vožnjo z vlakom bo popestril harmonikar, zato le sledite zvokom meha, ko boste 6. oktobra prihajali na peron.

ŠENTVID PRI STIČNI – Pri gostilni Pri Japu v Radohovi vasi pri Šentvidu pri Stični bo od petka do nedelje, od 5. do 7. oktobra, potekal Vseslovenski sejem jesen 2018. Če spomnimo, da je lansko sejemsko dogajanje zadovoljilo na tisoče obiskovalcev, ki so resnično imeli kaj videti, letos organizatorji obljubljajo še večjo ponudbo.Poleg številnih razstavljavcev marsičesa, od kmetijske opreme, avtomobilov, strojev ter naprav za podjetja in obrtnike do gospodinjskih strojev, aparatov in pripomočkov na stojnicah, ki se raztezajo na štirih hektarjih, lani se je predstavilo 250 razstavljavcev, je bilo tudi na glavnem odru vseskozi živahno. Enako bo letos, vsak dan do štirih zjutraj, obljubljajo organizatorji.Že v petek bodo na odru nastopili Rock Partyzani in Dejan Vunjak, v soboto pain Mambo Kings. V nedeljo bo med drugim zaigral ansambel Pogum. »Glavni oder v času sejma ne bo sameval. Ansambli in nastopajoči se bodo vrstili od odprtja dopoldne do štirih zjutraj,« nam je povedal organizatorin poudaril, da bo vsak obiskovalec zagotovo našel kaj zase.Lani in na Vseslovenskem sejmu pomlad 2018 so posebno pozornost namenili družinam z otroki, ki se lahko zabavajo na raznolikih delavnicah.Zlasti v nedeljo bodo prišli na svoj račun ljubitelji motorjev, saj so pripravili motoristični Tim Gajser Šov, kjer bo nastopil in pokazal svoje motokrosistične veščine sam, naš šampion v motokrosu. Sočasno bodo v petek proslavili zaključek motoristične sezone in zagotovo bo kaj videti.Hkrati bodo v soboto pripravili tekmovanje v kiparjenju z motorko, na katerem možakarji, vešči tega ropotajočega orodja za podiranje dreves in razrez lesa, pokažejo neverjetno spretnost ter izjemen občutek za oblikovanje podob v lesu.Vseslovenski sejem jesen 2018 se od drugih razlikuje tudi po tem, da ni vstopnine ter da je parkiranje urejeno na prostranem parkirišču v neposredni bližini. Vstopnina za prireditev je sama po sebi morda razumljiva, vendar občasno kar moteča. Zlasti če mora družina plačati tudi za otroke in hkrati še parkirnino.Na Vseslovenskem sejmu jesen 2018 pa teh težav ne bomo imeli, vsi so dobrodošli, brezplačno!Če povzamemo izkušnjo z lanskega obiska, tudi gostinci niso pretirano dvignili cene svoje ponudbe, zato nam dan, preživeti na Vseslovenskem sejmu, ostaja v lepem spominu. »V petek, soboto in nedeljo bo še lepše,« zagotavljajo organizatorji.