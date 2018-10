Z najstarejše trte potrgali 38 kil grozdja

Stara trta združuje

Grozdja je bilo letos nekoliko manj, a je zato boljše kakovosti.

Prvi grozd je odrezala ministrica za kmetijstvo Aleksandra Pivec.

V Kogojeve steklenice

Enajsta vinska kraljica



Med obiranjem Stare trte so včeraj za dveletni mandat tudi ustoličili enajsto vinsko kraljico Maribora. To je postala Ana Protner, študentka višje šole za gostinstvo in turizem. Zanimivo je, da novopečena kraljica za kraljičino vino ni izbrala žlahtne kapljice iz svojih krajev, ampak s Piramide. Njena družina in Protnerjeva vinska hiša Joannes iz Vodol namreč vlagata veliko energije v oživitev te prestižne vinorodne lokacije najbližje mariborskega mestnega središča.

»Letos je grozdje visoko dozorelo, govorimo o popolni dozorelosti in izjemnem koncentratu. Veselim se vina in gole radovednosti,« je ob branju grozdja s Stare trte na mariborskem Lentu poudaril njen skrbnik in mestni viničar. Čast, da odreže prvi grozd, je pripadel ministrici za kmetijstvo, nato pa so za delo poprijele strokovno usposobljene roke.Najstarejša vinska trta sorte žametna črnina je letos obrodila 38 kilogramov grozdja s sladkorno stopnjo 75 Oechslerjevih stopinj, njeni potomki, ki rasteta tik ob njej, pa še 101 kilogram s 73 stopinjami. Letošnja trgatev je bila nekoliko pozneje kot v prejšnjih letih, a se je zato dvignila kakovost pridelka.»Pozna trgatev sicer prinaša 15 odstotkov manj pridelka, a zagotovo posebno kakovost vina,« je še pojasnil Kocutar.V soju žarometov sta bila v nedeljskem popoldnevu veleposlanika Severne in Južne Koreje, ki sta se družno udeležila letošnje trgatve. Stara trta je namreč, še preden so športniki iz Severne in Južne Koreje nastopali pod enotno zastavo na olimpijskih igrah in sta si visoka voditelja obeh držav segla v roke, povezala nekoč sprti državi. Predsednik Združenja slovensko-korejskega prijateljstvaje julija in avgusta lani s potomkama Stare trte odpotoval na Korejski polotok, rastlinici pa odnesel v Seul in Pjongjang, kjer so ju posadili.»Potomki sem odnesel v obe Koreji v času, ko so mediji pisali o grožnjah z jedrskim orožjem in napetostih brez primere. Željo za mir in končanje zadnjega ostanka hladne vojne sem izrekel tako v Seulu v okviru 42. mirovnega srečanja kot v Pjongjangu na srečanju z visokimi predstavniki vladajoče delavske stranke. Na obeh straneh je bila želja sprejeta in na obeh straneh sem dobil jasna zagotovila, da bodo potomko najstarejše trte na svetu, ki izvorno raste v Mariboru, sprejeli kot simbol miru in jo primerno negovali,« pravi Igor Jurišič.Izvedeli smo, da potomki mariborske trte v Seulu in Pjongjangu danes rasteta. Letos sicer še ne bosta obrodili grozdja, a najpomembneje je, da širita željo po miru. Potomke mariborske Stare trte sicer uspevajo marsikje v Sloveniji, pa tudi v 82 krajih po svetu. Stara trta je bila posajena ob koncu srednjega veka, ko so Maribor oblegali Turki.Žametovka oziroma modra kavčina je s potrjeno starostjo več kot 400 let vpisana v Guinnessovo knjigo rekordov kot najstarejša trta na svetu, ki še vedno rodi žlahtne sadove. Iz njenega grozdja izdelajo vino, ki ga ustekleničijo v stekleničke umetnika Oskarja Kogoja in ga uporabljajo za protokolarna darila. Med drugimi jo je prejela britanska kraljica​