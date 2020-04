Vulkanizerji in avtoservisi ponovno na delu: Doživeli smo dva šoka

Vulkanizerji in avtoservisi so spet začeli delati. Po večini ni čakalnih vrst, saj naročajo po telefonu. Malo večja gneča je pri tehničnih pregledih. FOTO: Marko Feist

Na tehničnem pregledu pet avtomobilov v vrsti, avtomobil vam bodo dezinficirali



Nekatere stranke popolnoma zaščitene, druge le debelo gledajo

V avtoservisih vam bodo razkužili tudi avtomobil pred začetkom in po koncu servisa. FOTO: Jože Suhadolnik, Delo



Kako so proslavili prvi dan srečanja po petih tednih ...

Splošna priporočila pred vstopom v trgovino:



* Za stranke sta obvezna uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ali podobne oblike zaščite), ki prekrije nos in usta, ter razkuževanje rok.

* Sprejemno pisarno vstopajte posamezno.

* Upoštevajte varnostno razdaljo najmanj dva metra.

* Strankam je vstop v delavnico prepovedan.

* V primeru znakov okužbe dihal, vročine, kašlja ali težkega dihanja ne vstopajte v prostore podjetja.

Po petih tednih samevanja so avtoservisne delavnice, prodajalne avtomobilov in koles, tehnični pregledi in registracije danes naposled odprla svoja vrata. Pogovarjali smo se z direktorjem podjetja Center mobilnosti Špan. Medtem ko sam ne beleži pretirane gneče pred njegovimi delavnicami, pa so nam na AMZS Ljubljana delavci povedali, »da je 'štala'« in da so podaljšali urnik obratovanja do 21. ure. A gneča spet ni tolikšna, kot bi nekateri mislili, saj bi lahko dobili termin za menjavo pnevmatik že jutri zvečer ali pa v sredo. Pravi naval, kot kaže, šele prihaja.V podjetju Špan danes opažajo rahel povečan obseg dela ter nekoliko več telefonskih klicev in elektronske pošte, v katerih ljudje sprašujejo, kaj se je z ukrepi proti koronavirusu sprostilo in ne nazadnje, kako po novem poteka delo s strankami. »Ljudje so še malo zadržani. Ne nazadnje smo doživeli dva šoka. Najprej so nas zaprli, potem pa smo se razvadili in polenili, zdaj pa se je treba ponovno aktivirati.« Špan pojasnjuje, zakaj meni, da danes ni pretirane gneče. Prepričan je, da pravi naval na avtoservise šele prihaja, ko se ljudje še nekoliko ozavestijo.Predhodno naročanje so sprostili že prejšnji teden in danes delajo v polnih delavnicah, a že jutri bi se našel prost termin za morebitno menjavo gum ali servisno storitev. Tehničnih pregledov ne naročajo, saj še nimajo te možnosti, a jim nekako uspeva, da več kot pet avtov ne stoji v vrsti.Z novimi smernicami in navodili Nijz, pri katerih je z obrtno in gospodarsko zbornico sodeloval tudi Špan, se sam postopek morda nekoliko podaljšuje, saj je večkrat na dan treba dezinficirati prostor s posebnim dezinfekcijskim sredstvom in hkrati tudi vsak avtomobil stranke, ki se pripelje v njihovo delavnico. »Ugasnemo prezračevanje vozila, zaščitimo volan in ročico, na sedež namestimo prevleko in z dezinfekcijo ter s krpo obrišemo avtomobil pred sprejemom in potem še, ko delavec izstopi iz vozila,« nove ukrepe pojasnjuje Špan, ki meni, da je na daljši rok to naša nova realnost, saj je treba ne le upoštevati zakon, temveč tudi zdravje in varnost strank.Po navodilih Nijz so s plakati za ustrezno ravnanje strank in zaposlenih polepili vse vhode, namestili razkuževalne točke vse od sprejemnega mesta, registracije, tehničnega pregleda, servisov avtomobilov, prodajalne …Če so se v podjetju dobro pripravili na preventivne ukrepe za zaščito pred koronavirusom, pa Špan opaža, da so si stranke v tem zelo različne. »Nekateri nas obiščejo brez zaščitne opreme in jih po tem, ko jih vljudno prosimo, da jih v prostoru vendarle uporabijo, sprva čudno pogledajo, drugi pa pridejo k nam popolnoma zaščiteni, kar je prav.«Avtoservisi so bili do zdaj pet tednov zaprti, a pri Španu so vendarle nekaj malega delali, saj imajo pogodbo s službami, ki skrbijo za normalno delovanje države, kot so reševalne službe in policija. »Sanirali smo jim kakšno pokvarjeno vozilo ali zamenjali gumo,« pojasnjuje Špan, ki pa se veseli, da se življenje počasi vrača v ustaljene tirnice.»Odziv zaposlenih je bil zelo pozitiven in so veseli, da so znova zasedli svoja delovna mesta. Neki nov žar je v njih, energija. Dejstvo je, da se še nikoli nismo toliko spočili. Na dan so prišle vrednote, da ni samoumevno, da imaš službo. Doslej smo bili morda nezadovoljni, če je bilo preveč dela, in tudi, če ga je bilo premalo. Zdaj je verjetno vsakdo pri sebi dovolj razmislil, da ceni svoje delovno mesto in da ni več vse samoumevno. Zavedamo se, da je potrebno veliko storiti, da je stranka zadovoljna, da smo mi zadovoljni in da je s tem ne nazadnje sklenjen krog,« se je tako kot delavci prvega dne razveselil direktor Špan.Po štirih urah po odprtju, ko smo se z njim pogovarjali, jim še niso uspelo skupaj spiti kave, saj za to še ni bilo časa, a kot pravi Špan, tudi to še danes zagotovo pride na vrsto.