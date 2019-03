Vsak drugi je gasilec

Glasujte za gasilce



Z glasovnicami, objavljenimi v časopisu Slovenske novice, in na spletni strani Z glasovnicami, objavljenimi v časopisu Slovenske novice, in na spletni strani promo.delo.si/gasilskodrustvo boste lahko med 22. marcem in 3. aprilom prav vi, dragi bralci, izglasovali naj postovoljno gasilsko društvo.

238 prostovoljnih gasilskih društev deluje v Pomurju.

BODONCI – Čeprav je gasilstvo v vsej Sloveniji zelo dobro razvito in organizirano, je pogosto slišati, da je v ospredju Pomurje, kjer v 21 občinski gasilskih zvezah deluje kar 238 prostovoljnih gasilskih društev. Zadnji dan lanskega leta so imela 19.213 članov, od tega 13.638 gasilcev in 5575 gasilk. Med najbolj aktivnimi pomurskimi društvi je zagotovo PGD Bodonci, ki spada v II. kategorijo društev s 177 članicami in člani, od katerih je 30 operativcev. V njem delujejo vse generacije, od pionirjev do veteranov, zelo uspešni so na tekmovanjih. Kot pravi predsednik, so ponosni, da so gasilci iz njihove vasi z nekaj več kot 400 krajani prepoznavni po vsej državi ter tudi v tujini. So veliki promotorji kraja in pomurske regije. Seveda so uspešni tudi na operativnem področju, saj so vedno pripravljeni pomagati."Če bi nam uspelo dobiti donacijo v vaši akciji, bi sredstva porabili za nakup opreme za mladinsko vajo z ovirami ter gasilskih delovnih oblek za pionirje in mladince, saj nam obstoječa sredstva tega ne omogočajo. Tako bi sploh pri mladih, ki so naša prihodnost, naredili korak naprej, kar bi jim bila velika spodbuda za bodoče delo," je dejal Jud, vesel, da je PGD Bodonci poleg osnovne gasilske dejavnosti, zagotavljanja požarne varnosti, tudi nosilec življenja na vasi, brez njih se ne zgodi tako rekoč nič.PGD Bodonci je bilo ustanovljeno 23. junija 1923 v prostorih tamkajšnje osnovne šole, in sicer na pobudo naprednih mož v vasi, ki so bili tudi ustanovni člani društva (in). Vodile so jih potreba po organiziranosti na vasi ter izkušnje krajev, ki so že imeli svoja gasilska društva. PGD Bodonci je z ureditvijo gasilskega doma in okolice, z organiziranostjo ter dobrim strokovnim delom eno izmed najmočnejših gasilskih društev v občini Puconci in pomurski regiji.Tudi poveljnikje ponosen, da dajejo velik poudarek mladim, saj se zavedajo, da brez njih ne bo niti razvoja in obstoja društva. "V zadnjih desetih letih smo vključili več kot 60 otrok, kar je vsekakor hvalevreden podatek. Izpostaviti je treba naslov državnih prvakov v mladinski kategoriji v gasilskem kvizu leta 2008, na sploh pa smo lahko zadovoljni in ponosni na naše ekipe in njihove dosežke; po tekmovalnih izstopa ekipa članic A, ki je v skoraj nespremenjeni postavi skupaj že 18 let. V gasilske vrste so vstopile kot pionirke, nadaljevale kot mladinke, trenutno pa tekmujejo v kategoriji članic A. Dekleta, ki ob študiju, službi in preostalih obveznostih najdejo čas za gasilske vaje, imajo za seboj že več kot 250 tekmovanj. Članice A PGD Bodonci so bile leta 2015 veliko presenečenje državne lige, kot so jih poimenovali organizatorji tekmovanj državne lige. Lansko leto so osvojile 3. mesto v Gornji Radgoni na državnem tekmovanju za memorial Matevža Haceta," uspehe niza Vlaj in dodaja, da je treba za to, da društvo doseže takšno raven, vložiti ogromno dela, znanja, potrpljenja in prostega časa.