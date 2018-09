Vrhovno sodišče ugodilo Noviču

LJUBLJANA – Vrhovno sodišče je ugodilo zahtevi za varstvo zakonitosti, ki jo je zoper obsodilno sodbo za umor nekdanjega direktorja Kemijskega inštitutavložil. Ali je sodbo razveljavilo ali je Noviča oprostilo, za zdaj ni znano, saj odločba o tem še ni napisana in vročena strankam, so povedali za STA.Da je ugodilo Novičevi zahtevi za varstvo zakonitosti, je vrhovno sodišče potrdilo v sporočilu za javnost, v katerem je dodatno pojasnilo torkovo odločitev, da se Noviča izpusti iz zapora . Med drugim je v sporočilu zapisalo, da se »prekinitev izvršitve pravnomočne sodbe odredi, če se zahtevi za varstvo zakonitosti, ki je vložena v korist obsojenca, ugodi, kot je bilo v tem primeru, ali pa ko je podana zelo velika verjetnost, ki meji že na gotovost, da bo vložnik z zahtevo uspel«.Na vrhovnem sodišču so za STA potrdili, da je vrhovno sodišče Novičevi zahtevi za varstvo zakonitosti ugodilo, da pa podrobnejše vsebine odločitve ne morejo posredovati, dokler odločba ne bo napisana in vročena strankam v postopku.Javnosti so sicer posredovali tudi sklep, s katerim so v torek odredili, da se Noviča, ki je bil pravnomočno obsojen na 25 let zapora, izpusti na prostost. Iz njega je razvidno le, da se je sodišče za izpust odločilo na podlagi uveljavljanja kršitev pravice do obrambe.