Vremenoslovci za nedeljo prižgali alarm

Vremenska napoved za naslednje dni. FOTO: Arso

LJUBLJANA – Danes bo večinoma sončno. Na severovzhodu bo zapihal zahodni do jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20, ponekod v jugovzhodnih krajih do okoli 22 stopinj Celzija.V nedeljo bo v zahodni in deloma osrednji Sloveniji zmerno do pretežno oblačno, ponekod v hribih zahodne Slovenije bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, v zatišnih legah Gorenjske in Koroške okoli 0, najvišje dnevne od 11 do 17, na vzhodu do 20 stopinj.Sredi dneva in popoldne bo predvsem ponekod na Štajerskem in v Prekmurju jugozahodni veter v sunkih lahko presegal hitrost 70 kilometrov na uro, zaradi česar so vremenoslovci prižgali oranžno opozorilo.V ponedeljek bo oblačno s padavinami. Ohladilo se bo, meja sneženja se bo ob močnejših padavinah ponekod spustila do nižin . Zapihal bo severovzhodnik, na Primorskem burja. V torek bo še oblačno, padavine bodo zjutraj in dopoldne večinoma ponehale. Na Primorskem bo še pihala burja.