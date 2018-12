Vremenoslovci svarijo pred nevarnostjo

Možna poledica

Napoved za naslednje dni. FOTO: Arso

LJUBLJANA – Danes bo pretežno jasno, po nekaterih nižinah v notranjosti se bo del dneva zadrževala megla ali nizka oblačnost. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja, napovedujejo pri Agenciji RS za okolje (Arso). Nastal bo temperaturni obrat in v sredogorju bo ponekod temperatura nad ničlo.V sredo bo sprva delno jasno, po nižinah v notranjosti pa bo precej megle in nizke oblačnosti. Čez dan se bo postopno pooblačilo. V četrtek bo oblačno z občasnimi padavinami, ki bodo pogostejše na jugozahodu. Po nižinah v notranjosti bo deloma deževalo, deloma snežilo, a bo količina predvidoma majhna. Na začetku bo možna tudi poledica. V petek bo zmerno do pretežno oblačno in večinoma suho ter malo toplejše.Po podatkih Arsa je nevarnost snežnih plazov majhna. Stanje snega je zelo različno. Snega je bolj malo, nekaj več le v visokogorju Julijskih Alp. V zatišnih legah je mehak, na vetru izpostavljenih mestih pa trd ali skorjast. Omembe vredna snežna odeja se začenja med 1300 in 1500 metri, ponekod tudi višje.