ŽIROVNICA – Morebitno tatvino iz stanovanjske hiše je v četrtek v Žirovnici preprečila Ljubljančanka, ki je opazila odprta vrata stanovanjske hiše, na kraju pa ni bilo videti nobenih oseb.



Poklicala je jeseniške policiste, ki so informacijo preverili in do prihoda lastnikov zavarovali objekt. Lastnik je zaradi hitenja pozabil zapreti in zakleniti vrata.



»Hitenje nas dela površne in sili v napake, ki nimajo vedno srečnega konca. Bodite skrbni,« opozarjajo pri PU Kranj.