Vojaška vozila bodo zapeljala na gorenjske ceste

Za potrebe mednarodne vojaške vaje Zvezda Triglava 2018 bo na nekaterih gorenjskih cestah do nedelje povečan promet vojaških vozil Slovenske vojske in tujih oboroženih sil, so sporočili z ministrstva za obrambo.



Občasno bo povečan promet iz smeri Karavanke–Tržič–Podbrezje–Bled–Bohinjska Bela, ki ne bo motil pretočnosti prometa.



Med ponedeljkom, 17., in sredo, 19. septembra, pa bo izvedena taktična vaja enot na Soriški planini, kjer bodo sodelujoči uporabljali manevrsko strelivo, so še sporočili z ministrstva in se voznikom zahvalili za razumevanje.