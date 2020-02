Vodja Štajerske varde zakorakal na prostost

Preberite še:

Dobil kazen 10 tisoč evrov

Takoj ob prihodu na prostost je Šiško, kot piše STA, izrazil ogorčenje, ker je med prestajanjem kazni prejel od državnih organov kazen v višini več kot 10.000 evrov zaradi prisilne privedbe s Pohorja v zapor, dodatno pa še kazen zaradi nošenja simbola panterja na oblačilih. Ne razume obtožb in se bo nanje pritožil.



»Očitno so se odločili, da me bodo poskušali onemogočiti z nekimi kaznimi, a jim tudi to ne bo uspelo,« je dejal.

Vodja t. i. Štajerske vardeje v četrtek na facebooku in twitterju objavil, da bo na valentinovo ob 9. uri zapustil zapor V Mariboru: »Iz ljudi se ne bodo več norca delali! Se vidimo jutri ob devetih pred sodiščem. Osti jarej!« TTo se je res zgodilo. Tam ga je pričakalo več deset zvestih podpornikov. Kot poroča STA, je pred njimi napovedal udeležbo njihove stranke na morebitnih volitvah. »Če naši ljudje, državljani in državljanke Republike Slovenije, Slovenci in Slovenke želijo spremembe, smo tukaj,« je Šiško povedal.Predsednik Gibanja Zedinjena Slovenija bi moral v začetku decembra 2019 na prestajanje osemmesečne zaporne kazni po marci izrečeni obsodbi zaradi ščuvanja k nasilni spremembi ustavne ureditve.V zapor sprva ni šel, ampak se je pritožil, da je dobil poziv prepozno, nato ga je policija nekaj časa iskala. Ko so ga našli, je bil odpeljan v mariborski zapor