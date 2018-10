Vodja Štajerske varde ostaja v priporu, kandidiral bo za župana

MARIBOR – Mariborsko sodišče je vodji samooklicane Štajerske varde po poročanju TV Slovenija podaljšalo pripor, v katerem se nahaja od sredine septembra. Zaradi nevarnosti vplivanja na priče naj bi mu bil pripor podaljšan za 30 dni. Še vedno pa ni znana odločitev o zahtevi tožilstva za uvedbo sodne preiskave v tej zadevi.Ker bi prihodnji teden minilo 30 dni, odkar so ga priprli, mu je preiskovalna sodnica mariborskega okrožnega sodišča v soboto podaljšala pripor do drugega tedna novembra. Preiskovalna sodnica ga je v preučevanju zahteve tožilstva za uvedbo sodne preiskave zaslišala 25. septembra, dan kasneje pa še soobtoženega. Njena odločitev še ni znana. Kot so povedali na sodišču, bo odločitev znana v prihodnjih dneh. Še vedno se čaka tudi na odločitev vrhovnega sodišča o zahtevi za varstvo zakonitosti, ki jo je vložil Šiškov zagovornikPred mariborskim sodiščem so se danes ponovno zbrali Šiškovi podporniki in pozivali k njegovi izpustitvi na prostost. Ob tem so napovedali, da bo Šiško na prihajajočih volitvah kandidiral za mariborskega župana. V to tekmo se je podal že pred štirimi leti in dobil manj kot odstotek glasov. Zanj je glasovalo 251 volivcev.