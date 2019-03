Vlada zadovoljna, čakajo še novega ministra za zdravje

Marjan Šarec. FOTO: Voranc Vogel, Delo

BRDO PRI KRANJU – Vrh koalicije se je danes na Brdu pri Kranju seznanil z zakonodajnimi predlogi s področja davkov, socialne varnosti, trga dela in pokojninskega sistema, infrastrukturnimi projekti in načinom uresničitve ustavne odločbe o financiranju šolstva. Predsedniki strank so zadovoljni s predstavljenim, čakajo pa še na ukrepe s področja zdravstva.Tako čakajo na novega ministra za zdravje in pričakujejo, da bo čim prej zagrizel v delo in predstavil nujno potrebne ukrepe. Predsednik vladetežko govori o ukrepih s tega področja, dokler še ni novega ministra.Vrh koalicije je označil za konstruktivnega, po njegovem mnenju je dosegel svoj namen, ministri so namreč predstavili projekte, ki potekajo. Ministri, ki pripravljajo določene zakonske podlage, so danes po Šarčevih besedah dobili dovolj pripomb in predlogov, da jih lahko vključijo v nadaljnje delo pri pripravi zakonodaje, in to se mu zdi pomembno. Kot je dejal, so ugotovili, da po pol leta delovanja vlade ni razlogov, da dela ne bi nadaljevali.O sodelovanju z Levico pa je Šarec dejal, da se mu zdi podpora dokaj trdna, glede na to, da je podprla rebalans proračuna. Če bodo državni svetniki v sredo izglasovali veto na rebalans, bo šel zakon nazaj v državni zbor, kjer za ponovno potrditev potrebuje 46 glasov, in to bo po njegovem mnenju »trenutek resnice za vse«.