Vlada razrešila Petra Vilfana

LJUBLJANA – Vlada je na dopisni seji z današnjim dnem razrešila Petra Vilfana s funkcije državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade, so zapisali v vladnem sporočilu. Vilfan je v petek premierja Marjana Šarca obvestil, da nepreklicno odstopa s položaja. Kot razlog je navedel medijsko gonjo in pritiske zaradi domnevno spornih honorarjev.



Vilfan je v odstopni izjavi zapisal, da odstopa po dveh mesecih medijske gonje in pritiskov zaradi domnevno spornih honorarjev, ki jih je za komentiranje košarkarskih tekem na televizijah dobil na račun svojega športnega društva. Zapisal je tudi, da ne želi obremenjevati dela vlade in premierja.



Šarec pa je v sobotnem odzivu na kadrovske pretrese v minulih dneh pojasnil, da je Vilfanov odstop sprejel zato, ker sta mu Desus in Vilfan ves čas zagotavljala, da je vse v redu in da ni bilo treba ničesar plačati, izkazalo pa se je, da je šlo za 30.000 evrov dolga.



Če bi Vilfan takoj povedal, da se je zgodil prekršek, »delamo jih vsi, od prometnih do še kakšnih«, in potem poravnal svoj dolg finančni upravi, bi bilo morda drugače, je v soboto na facebook še zapisal Šarec.