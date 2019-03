Vitezi dvigujejo kulturo pitja vina

Štefan Pavlinjek, Simona Potočnik in Zlatko Borak

Vitezi vina so ugledni člani družbe in ljubitelji žlahtne kapljice. FOTOGRAFIJI: Oste Bakal

V Slovenskem redu vitezov ne more biti vsakdo.

Večina izmed 20 članic in članov Slovenskega reda vitezov vina, omizje za Pomurje, ki spada med najbolj dejavna izmed vseh omizij v Sloveniji, so se v sklopu svojega letnega plana dela sestali v Gostišču Lipot v Dobrovniku. V prijetnem okolju so se vitezi in vitezinje ozrli v leto 2018 in povedali, da so realizirali vse načrte. Dogovorili so se, kaj bodo delali v prihodnjih mesecih, v ospredju so promocija vinske kapljice, izobraževanje vinogradnikov, svetovanje o kulturi pitja vina ...Vitezi so tudi tokrat pod vodstvom konzulain tajnikaocenili, kaj se dogaja v kleteh na tem območju. Še posebno so zadovoljni s sodelovanjem z madžarskimi kolegi, seveda pa tudi s svojim poslanstvom pri promociji in čaščenju vina. In kot nam je povedal konzul viteškega reda za Pomurje, Štefan Pavlinjek, pomurski vitezi tudi v bodoče nameravajo postoriti veliko za promocijo vin, vinogradniških in turističnih kmetij s severovzhoda države, vsekakor pa bo še več aktivnosti (viteških srečanj, strokovne ekskurzije ipd.) povezanih z vinom in vinogradništvom.Letos so že izvedli Vincekovo srečanje, in sicer na Madžarskem, sledijo pa rez viteške trte v Pečarovcih, Jožefova salamijada, strokovna ekskurzija v makedonske vinograde in kleti, vinski festival na Madžarskem, Viteški turnir v Gornji Radgoni, Redovna svečanost v Celju, Štefanova trgatev v Polani ipd.Seveda tudi na srečanju v Dobrovniku ni šlo brez vrhunske kapljice, kuharice in natakarji Gostilne Lipot pa so jih razvajali z enkratnimi jedmi. Že pred viteško večerjo, na kateri so bili tudi partnerji vitezov, sta Pavlinjek in Borak vsem ženam in partnericam podelila orhideje, ki izvirajo prav iz Dobrovnika.»V Slovenskem redu vitezov ne more biti vsakdo.Vitez namreč postaneš, če imaš določene kakovosti, ter le na povabilo članov tega reda. Moraš biti vinogradnik ali vinar, častilec vin, spoštovati moraš vinsko kapljico, jo promovirati in sploh imeti samo pozitivne vrline,« nam je povedal konzul Pavlinjek.