Višji RTV-prispevek? Vlada odgovarja ...

LJUBLJANA – Premier Marjan Šarec in minister za kulturo Zoran Poznič sta danes s predstavniki vodstva Radiotelevizije Slovenija (RTVS) izmenjala stališča o položaju javnega zavoda. Dogovorili so se o sodelovanju pri pripravi prenove zakona o RTVS. Šarec in Poznič pa sta ponovila, da zvišanje RTV-prispevka ni ustrezna rešitev za nakopičene težave zavoda.



Vlada prav tako ne more zagotoviti pričakovanih osem milijonov evrov v obliki interventnih sredstev iz proračuna, so po današnjem sestanku sporočili z ministrstva. Za nakopičene težave javnega zavoda RTVS je treba po besedah premierja in ministra poiskati celovite in predvsem dolgoročne rešitve, ki bodo zavodu zagotovile stabilnost in razvoj.



Poudarila sta, da je v času zmanjšanih možnosti za ohranjanje kakovostnih medijskih vsebin in profesionalnih standardov zavod izjemnega pomena za demokratično izmenjavo in participacijo, družbeno povezanost in kulturno ustvarjalnost, so sporočili z ministrstva.



Kot izvajalec javne službe na področju medijev z dolgo tradicijo in s pomembnim prispevkom k zagotavljanju demokratičnih, socialnih in kulturnih potreb prebivalcev, njenih manjšin ter Slovencev zunaj meja domovine ima RTVS zakonsko zagotovljeno institucionalno avtonomijo in uredniško neodvisnost.



Zaradi finančnih težav, ki jih izpostavlja generalni direktor RTVS Igor Kadunc, in drugih odprtih vprašanj, na katera je opozorila tudi razprava odbora državnega zbora za kulturo pretekli petek, se vlada zavzema za takojšnji začetek postopkov prenove zakona, ki ureja RTVS. Zakon iz leta 2005 je namreč zastarel in ne podpira nujnih posodobitev in ustreznega razvoja javnega medijskega servisa. Zakonske spremembe bodo morale namreč nasloviti vprašanja financiranja in odgovornosti izvajanja javne službe ob ohranitvi avtonomije in neodvisnosti.



V skladu z dogovorom, sprejetim na današnjem sestanku, bo posebna delovna skupina v sodelovanju s predstavniki RTVS pripravila predloge strokovno utemeljenih sprememb zakona o RTVS, najprej členov oziroma poglavij, ki so temeljnega pomena za nadaljnje delovanje javnega medijskega servisa. Do tedaj pa bodo po pričakovanjih vlade organi vodenja, upravljanja in nadzora RTVS sledili načelom dobrega gospodarjenja, so še dodali na ministrstvu.