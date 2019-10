Vino prijateljev ni na prodaj, treba si ga je prislužiti

Marljivi trgači

Dobra zabava, dobro vino

Trte so razdeljene med različne lastnike, kolege in prijatelje, ki se žlahtni rastlini vsako leto poklonijo na tradicionalni trgatvi.

Dobra kakovost

Letos so trgači nabrali okoli 40 odstotkov manj grozdja kot v preteklih letih, a kot je zagotovil Zdravko Mastnak, kakovost ostaja enaka. Gostje so si po delu v vinogradu privezali dušo z dobro hrano in pijačo ter se zabavali še dolgo v večer, ko so jih za posladek presenetili še trubači.

LJUBLJANA – Ob priljubljenem Gostišču Portal v Ljubljani, katerega lastnik je, je skupina prijateljev pred leti zasadila vinograd. Zasadili so ga, da bi praznovali uvrstitev cvička med zaščitena nacionalna slovenska vina s priznanim tradicionalnim poimenovanjem, ki se je zgodilo leta 2001. Ni torej naključje, da so v prvem ljubljanskem vinogradu, ki je ob Zaloški cesti v Ljubljani, zasadili trte sort žametna črnina, laški rizling in modra frankinja, torej prav tiste, iz katerih pridelujejo to dolenjsko vinsko specialiteto.Trte so razdeljene med različne lastnike, kolege in prijatelje, ki se žlahtni rastlini vsako leto poklonijo na tradicionalni trgatvi. Iz grozdja, ki ga pridelajo, se rodi vino s prav posebnim imenom in poslanstvom, vino prijateljev. To je vino, ki ga ne morete kupiti ne v trgovini ne v restavraciji. Morate si ga prislužiti.V petek je tako ob robu ljubljanskih Fužin vrvelo od obiskovalcev. Odmevala je melodična srbska glasba, s stojnic pred gostilno so zapeljevale dobrote iz južne Srbije – paradižniki in paprike, surove ali pečene, ajvar in džuveč in še veliko drugega. Na trgače so čakali dišeča svatbena zeljna juha, čevapčiči in klobase, pražen krompir izpod kuhalnic Društva ljubiteljev praženega krompirja ter, za piko na i, pečen odojek, ki se je med delovno akcijo pridno vrtel na žaru v bližini vinograda, omamno dehtel in trgačem vzbujal skomine.Nazdravljalo se je s cvičkom in moštom iz vinske kleti posavskega enologa in vinarja, ki strokovno vodi vinograd prijateljev ter s kletarjenjem in dodelavo poskrbi, da je žlahtna kapljica iz ljubljanskih Most takšna, kot mora biti. Prvi mož vinske kleti Mastnak je imel na tokratni trgatvi še dodaten razlog za praznovanje, saj se je pravkar vrnil iz Londona, kjer je s svojima peninama osvojil dve zlati odličji – za Valvasor rumeni muškat in za rose Valentina iz modrega pinota.»Dobili smo že srebrne in bronaste medalje, nikoli pa zlate. Slovenija je imela najmočnejšo zasedbo, bila je Radgona, Istenič, Bjana, Silveri, Vipavska klet, bilo je okoli 60 vzorcev penin in okoli 22 peničarjev, in rezultat je izvrsten. Mislim, da smo med prvimi tremi po pobranih medaljah znotraj celotnega globusa,« je navdušen vinar, ki ga še posebno veseli, da je zmagalo vino, ki je v njihovi redni prodaji od leta 1995 in je narejeno v njihovem značilnem slogu. »Po toliko letih je to potrditev naše poti, bom rekel tako, kot prepeva, My Way.«