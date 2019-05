Viljem Julijan je izgubil zadnjo bitko z boleznijo

»Z zlomljenim srcem zsporočava, da je najin preljubi mali princdanes v zgodnjih jutranjih urah izgubil zadnjo bitko z boleznijo. Ob 4:20 uri zjutraj je odšel med zvezde in za vedno zapustil našo družino. Žalost in bolečina, ki jo ob tem občutiva, je neskončna. Ni besed, s katerimi bi lahko povedala, kaj doživljava ob izgubi najinega sina. Iz srca se zahvaljujeva vsem, ki ste v tem viharju stali ob strani Viljemu Julijanu, nama in najini družini,« je prek facebooka sporočil dečkov oče, slovenski glasbenik, bolj poznan pod umetniškim imenomNe gre pozabiti, da je imel komaj dveletni Viljem Julijan redko smrtonosno gensko bolezen gangliozidozo GM1 tip 1, ki je neozdravljiva in se večinoma konča s smrtjo v zgodnjem otroštvu. Ta povzroča propadanje živčnih celic in nepravilne psihofizične sposobnosti. Zaradi nastale situacije Gregor in njegova ženagloboko razumeta starše, ki imajo podobno zgodbo, zato sta kot žarek upanja in podpore ustanovila Sklad Viljem Julijan.