Vikend bo lep, nato sledi preobrat

Temperature ob 7. uri. FOTO: Arso

Čez dan okoli 20 stopinj

LJUBLJANA – Danes bo v notranjosti Slovenije sprva zmerno do pretežno oblačno in po večini brez padavin. Sredi dneva in popoldne bo sonce pregnalo oblake in bo v glavnem sončno. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem do 23 stopinj Celzija, napovedujejo vremenoslovci pri Agenciji RS za okolje (Arso).Danes ob 7. uri temperature nikjer niso bile pod lediščem. Najhladnejše je bilo na Kredarici, najvišjo temperaturo pa so izmerili v Biljah pri Novi Gorici.V nedeljo bo pretežno jasno, burja bo oslabela. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, na Primorskem do 10, najvišje dnevne od 14 do 17, na Primorskem do okoli 20 stopinj.Oktober bo prinesel poslabšanje vremena. V ponedeljek bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo od zahoda postopno pooblačilo. Zvečer in v noči na torek bodo padavine zajele večji del države.V torek zjutraj bo dež ponehal. Na Primorskem se bo razjasnilo, pihala bo burja. Drugod bo še večinoma oblačno. V sredo in četrtek bo suho, nato pa se bo verjetnost padavin nekoliko povečala. Postopno bo toplejše, jutranje slane vremenoslovci ne pričakujejo, najvišje dnevne temperature pa bodo od četrtka naprej okoli 20 stopinj.