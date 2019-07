Vika Potočnik: Lahko doživi poraz, ne sme pa biti poražena

FOTO: Dejan Javornik

59

mesecev je bila županja glavnega mesta.

Nepojmljivo se ji zdi, da ne zmoremo zgraditi veliko več stanovanj. FOTO: Dejan Javornik

Slikarka Vika

Tržaškemu publicistu, novinarju dnevnika Il Piccolo, pravniku in ljubiteljskemu slikarju in zbiralcu umetnin Fabiu Cescuttiju se je pred dobrima dvema desetletjema porodila ideja, kako v enem likovnem projektu združiti ljudi, ki jim je umetnost blizu, hkrati pa imajo vsaj ljubiteljsko slikarsko žilico. Naredil je serigrafijo z motivom portreta Picassa z napisom Io non cerco, trovo (Jaz ne iščem, najdem), potem pa jo ponudil v »nadaljnjo poslikavo«. No, naš tržaški kolega ni le iskal, ampak našel, in to v Ljubljani – najprej slikarko županjo Viko Potočnik in potem še direktorja Dela Tita Doberška. Oba sta se vabilu odzvala; Doberšek je narisal Središče potresa z zemljevidom Evrope in Slovenijo, kjer se ta potres dogaja, z avtoportretom in srčkom, preluknjanim s puščico, Potočnikova pa se je izkazala z bolj abstraktno barvno sliko, v skladu s svojo poetiko še iz časa poslanstva v beograjski skupščini, le da je bila v onem času bolj temna. Prvič je priznala, da ima doma veliko svojih slik. Cescutti je povedal, da je pri osnovni serigrafiji doslej sodelovalo okrog 30 ljudi, med njimi tržaški župan Riccardo Illy.

Neresno bi bilo, če bi trdila, da je obdobje, ko sem bila ljubljanska županja, eno najbolj uspešnih v novodobni zgodovini mesta.

Nekatere ljudi že puščam za seboj, saj bi me preveč ovirali.

Velja za vedno nasmejano in polno energije. Je nekdanja političarka, bila je prva direktorica urada za žensko politiko in županja Ljubljane. Verjame v čas in ljudi, ki so in bodo sposobni razmišljati in spet uporabljati um in razum kot prevladujoči vodili.je sedela med generali JLA, rekla ne v Beogradu, se zavzela za makedonske Vevčane, dokazovala, da Slovenija ni separatistična država. Trenutno vso svojo energijo namenja mladim in za mlade. Lucidnost in občutljivost za drugačnost, pripravljenost na dialog, ne biti tiho in spoštovanje vednosti je prinesla iz družine. Znanilka upanja, ki je premagala raka. Razveseljujejo jo izjemna duhovitost in ustvarjalnost otrok ter izvirnost idej. Njeno vodilo? »Ni samo eno, vsak dan ima zamesvoj namen in pomen, zagotovo pa vem, da strah ubija ustvarjalnost, je gojišče predsodkov in manipulacije z ljudmi. Lahko doživim veliko porazov, a ne smem biti poražena.« Velja za trdoživo, komunikativno, vedno nasmejano in energično. Bila je univerzitetna in mladinska funkcionarka, nekdanja poslanka v zvezni jugoslovanski skupščini, poslanka v slovenski skupščini, ljubljanska županja, zdaj je dolgoletna direktorica Pionirskega doma – Centra za kulturo mladih v Ljubljani.To bi bil res lep izziv zame, a prišel je ob času, ki nekako ni bil primeren. Primeren v smislu, da se pač ne moreš odločiti z danes na jutri, ampak je potrebnih nekaj več priprav, premislekov, in ena bistvenih zadev je, da je časa premalo. Naj se sliši kakor koli, ampak jaz sem navajena zmagovati.Ne, tudi zdravje je bil pomemben element. Preživela sem raka in moje telo, vsaj tako sem ocenila, še ni bilo pripravljeno na take izzive. Položaj, za katerega naj bi se potegovala, zahteva veliko več, kot je bilo v tistem trenutku sposobno moje telo, ki najverjetneje še ne bi vzdržalo takšnih naporov, kot bi jih zahtevalo predsednikovanje.Uf, hahaha. To je bilo v obdobju panka, politične razmere so bile še kar napete. In kot se spomnite tudi vi, so vsi mediji takrat pank označevali za fašistično gibanje. Štafeta je že visela v zraku, sistemu se je iztekal čas. Takrat sem predsedovala študentski univerzitetni konferenci, in smo se odločili, da bomo na Trgu republike pred stavbo parlamenta v okviru projekta 11. šola ves teden organizirali koncerte in predstavitve študentskih dejavnosti: od folklore Franceta Marolta do nastopov študentov z akademij, vmes pa tudi pank in rock zasedbe. Prireditev so nam prepovedali in zahtevali, da jo preselimo v Tivoli. Zbrali smo se, oblasti pa so to razumele kot protest. Nad nas so poslali milico, opremljeno za najhujše intervencije.Tako je. In nekaj kolegov, med njimi sta bilain že pokojni, so potegnili iz skupine in postopki so se začeli.Drži, in ker sem bila predsednica mladine, sem šla za njimi. Končalo se je na Povšetovi. Ena od mojih življenjskih epizod pač. Huje je bilo, ker so me obtožili, češ da sem opravljala malo potrebo pri Kardeljevem spomeniku. Mestna konferenca ZK mi je pozneje očitala, da sem organizirala štrajk, klicali so me na zaslišanja na SZDL, CK in ne vem kam še vse. Pošteno izčrpana sem že bila od vsega. No, zadevo je uredil takratni rektor ljubljanske univerze, prof., za kar mu bom večno hvaležna. Ko me je poklical v rektorat, sem mislila, da bo sledilo še eno privijanje, pa me je vprašal le, kaj se je v resnici dogajalo. Ko sem mu prisegla, da govorim po pravici, je dvignil telefon, poklicalin rekel: »Ob sebi imam kolegico študentko Viko Potočnik. Nikoli in nikdar več si ne dovolite, da bi študenta ljubljanske univerze odpeljali brez moje vednosti in brez mojega mnenja.« Nisem mogla verjeti! Takratno vodstvo univerze še danes spoštujem, cenim in se mu zahvaljujem, saj sem dobila krila in pomembno sporočilo, da me pri uresničevanju idej nihče več ne more ustaviti.Drži!Po vsem, kar se je zgodilo, je politika rekla, naj gre pač v Beograd. In sem šla! So se me hoteli rešiti ali kar koli že. Že na prvi seji sem glasovala proti, ki je bil izvoljen za predsednika izvršnega sveta SFRJ, no, pravzaprav sem bila vzdržana, in vse skupaj se je začelo. Do takrat se kaj takega v Beogradu še ni zgodilo. Nemira v dvorani ni manjkalo.Mah, ne … počela sem tisto, kar se mi je zdelo prav in v kar sem verjela. Dan po omenjenem glasovanju sem zastavila več vprašanj o jedrski katastrofi v Černobilu in vnovič povzročila nekaj nemira.No, ker sem pristala v zveznem odboru za obrambo, sem na sejah sedela med samimi uniformiranci. In kaj hujšega – že na prvi seji sem predlagala civilno služenje vojaškega roka, ugovor vesti, večjo transparentnost ...Premalo!Drži. Malce me je presenetilo, ko sem na podlagi nekaj deset odgovorov, saj pravim, na hitro sem spraševala mlade, izvedela, da pravzaprav sploh ne vedo, za kaj gre. Za kaj je takrat šlo. Nekaj so slišali, nekaj malega površno vedo. Res sem prepričana, da bi se morali tistega časa lotiti malo bolj analitično.Neresno bi bilo, če bi trdila, da je bilo obdobje, ko sem bila ljubljanska županja, eno najbolj uspešnih v novodobni zgodovini mesta, je pa bilo zanesljivo obdobje doslednega zastavljanja strokovno utemeljenih razvojnih načel našega mesta. Glede vašega podtona v vprašanju pa se lahko zgolj – nasmehnem.Ne! Nikakor. Nam je pa takrat uspelo marsikaj! Tudi nakup zemljišča za stadion v Stožicah. Med drugim.Saj pravim, danes se lahko zgolj nasmehnem.Živim z mladimi. Tu v Pionirskem domu še posebno. Glede razmer za mlade danes? Veliko, veliko težje so, kot so bile takrat, ko smo bili mi mladi. Potrgane so vse socialne mreže, v okviru katerih bi mladi lahko oblikovali svoje zahteve. Področje dela ni več tako, kot je bilo, ko je bilo mogoče dobiti delo za trideset ali štirideset let … Prišel je pač čas projektov, projektni čas.Hja; Dunaj je v zadnjih letih zgradil deset tisoč stanovanj, pri nas jih je bilo zgrajenih nekaj sto. Kaj pa vem, zakaj. Bržkone zgolj zaradi tega, da smo ugodili lobijem, ki držijo ceno stanovanj? Res je nepojmljivo, da ne zmoremo zgraditi veliko več stanovanj!Ne, nisem! Zdaj nekatere ljudi že puščam za seboj. Ne morem več. Predolgo bi me ustavljali, pri njih gresta vsa moja volja in energija v prazno. Ne potrebujem jih, čeprav vem, da so me takrat zelo potrebovali in bi me danes, kot pravim, ustavljali. In tega si res ne želim. Morda na njihovo žalost, vendar na mojo srečo.Bil je avgustovski dan, ko sem začutila, da je nekaj narobe z mojim telesom. Pokazalo se je, da je v njem zelo jezen rak. To je bil čas, ko je bila hči v tujini, vrstile so se ovadbe iz časa mojega županovanja pa zasliševanja na sodišču. In čas, ko so nekateri moji kolegi v zvezi s tem nenadoma dobili demenco, me očrnili, da sem alkoholičarka ali celo, da sem – neprištevna. No, pa sem si rekla, naj gre vse skupaj lepo nekam, in smo šli naprej! In zdaj sem tukaj. V Pionirskem domu.Mah, ne vem. Zdajšnja politika je tako samozadostna in samovšečna, da ne potrebuje ljudi z izkušnjami.Najprej mora priti.