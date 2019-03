VIDEO: Vozniki, pozor! Čas je za letne gume

Ojoj, to pa ni dobro! V šovu posredovala nujna medicinska pomoč

Karkoli delate, počnite to previdno. A včasih se za ciljem preveč ženemo. To je na svoji koži občutil Christian, ki v šovu The Biggest Loser Slovenija pridno topi kilograme. Ob nedavni vadbi si je očitno zadal preveč, zaradi česar je ob dvigovanju uteži začutil bolečino: »Kot da bi mi nekdo nož porinil. Krč me je prijel, desne roke sploh nisem več čutil. Enostavno sem moral