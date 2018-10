LJUBLJANA – Tesno povijanje 11-mesečnega otroka, tudi čez glavo, ki so ga še položili v posteljico in nanj položili vzmetnico, je eden najbolj šokantnih prizorov posnetka, ki se je pojavil v javnosti, in ki prikazuje dogajanje v zasebnem zavodu Kengurujček. Otroke naj bi tudi prisilno hranili in jim, če so kaj izbljuvali, to pobrali in otroku spet tiščali v usta.



Posnetek so objavili na RTV Slovenija, ogledate si ga lahko spodaj.