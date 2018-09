VIDEO: Strašni prizori v Istri: morje se vrtinči, videti je kot iz filma

ROVINJ – Turisti hrvaške Istre so bili priče grozljivim prizorom na morju. Nad gladino se je pred dnevi v nekem trenutku vrtinčilo več tromb hkrati. Vodna tromba, imenovana tudi vodni tornado, vodni vrtinec ali v angleščini waterspout je podnebna tvorba, ki nastaja predvsem v poletnih dneh ob menjavi vremena. Lahko nastane kot posledica kopenskega tornada, najpogosteje pa se oblikuje nad morjem ob kroženju toplih in hladnih zračnih mas.Vodne trombe so bile vidne iz Rovinja in Novigrada, k sreči pa so ostale le na morski gladini in se niso približale obali, saj bi lahko povzročile veliko škodo, poroča 24sata.