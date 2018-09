VIDEO: Strah in trepet na železniških tirih, skrita kamera pove marsikaj

LJUBLJANA – Nič hudega sluteč prečkate tire zunaj prehoda in le nekaj metrov proč iznenada zaslišite zvok opozorilne sirene vlaka. Kaj bi storili? Bi se vam pred očmi odvilo življenje?



Akrobatska skupina Dunking Devils je z neke vrste eksperimentom v sodelovanju s Slovenskimi železnicami s skrito kamero posnela odzive ljudi, ko so železniške tire prečkali nepravilno.



Člani Dunking Devils skupaj s Slovenskimi železnicami v najnovejši akciji na inovativen način spodbujajo javnost na previdnost pri prečkanju tirov. Še vedno namreč mnogo ljudi prečka tire zunaj prehodov, kar ni le kaznivo, temveč je tudi smrtno nevarno. Zavedati se moramo, da predvsem v slabših vremenskih razmerah, kot so dež, sneg, megla, vlaka ne slišimo in ne vidimo, dokler ni tako blizu nas, da je že prepozno. Tire zato vedno prečkajmo previdno in na temu namenjenih prehodih. Kot je dejal eden izmed 'prestrašenih' sprehajalcev čez tire: »Ne delati tega, pazite nase, vaše življenje je vredno več od tistih petih sekund, ki jih mogoče prihranite.«