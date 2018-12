VIDEO: Ste že videli novost na avtocesti?

Odsek primorske avtoceste med Razdrtim in Senožečami, kjer so nameščene lučke. FOTO: Dars

LJUBLJANA – Dars je na primorski avtocesti med Razdrtim in Senožečami (natančneje med razcepom Nanos in Golim vrhom) namestil LED-svetilke, ki potnike opozarja na morebitno zmanjšano vidljivost zaradi goste megle ali ob močnem vetru in burji.»Ko se bodo na avtocesti prižgale rdeče LED-luči, bodite pozorni na nevarnost megle ali močan veter. Če bodo utripale, gre še za dodatno opozorilo na večjo previdnost in zbranost voznika,« so sporočili iz Darsa. Lučke se bodo vključile, če se bo vidljivost zmanjšala na 80 metrov ali manj.Smerniki so nameščeni na varnostni ograji na razdalji skoraj 1,5 kilometra, in sicer tako ob smernem vozišču avtoceste proti Kopru kot tudi proti Ljubljani.Nad delovanjem avtomatike bodo ves čas bdeli Darsovi nadzorniki prometa v pristojnem regionalnem nadzornem centru na Kozini.V primeru dobre prakse bodo ukrep izvedli tudi na kakem drugem primernem odseku, najverjetneje bo naslednja lokacija na dolenjskem avtocestnem kraku.