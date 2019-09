VIDEO: Ste videli, Ljubljana pod okupacijo

Razpoloženi navijači. FOTO: N. K.

Danes je dan D za slovenske odbojkarje. Tekma se je začela ob 17.30, navijaška evforija pa traja že nekaj dni, ko je bilo jasno, da smo se uvrstili v finale. V dvorani v Parizu se je pred začetkom tekme zaslišala slovenska himna, a prepevali so jo tudi številni zbrani navijači na Kongresnem trgu v Ljubljani.Kongresni trg poka po šivih in vsi so v pričakovanju razpleta tekme. Fantje bodo lovili prvo mesto. Jim bo uspelo? Navijači so prepričani, da se bo zlato svetilo ravno okoli vratu slovenskih odbojkarjev.