VIDEO: Slovenskim gasilcem prekipelo, stvari so vzeli v svoje roke

Po spletu je zakrožil videoposnetek radovljiških gasilcev, ki so s poučnim skečem želeli pokazati, kako pomembna je vzpostavitev reševalnega pasu v primeru prometne nesreče. Ker se voznik ni želel oziroma znal umakniti na rob ceste in je gasilcem blokiral dostop do kraja prometne nesreče, so gasilci avto premaknili kar z lastnimi rokami. V skeču so prikazali tudi, kako poteka intervencija vse od trenutka, ko zapiskajo pozivniki.Zavod Reševalni pas je po večletnih prizadevanjih dosegel spremembo zakona o vzpostavitvi reševalnega pasu na avtocestah. Kaj veleva zakon? »V primeru ustavljanja ali zastoja prometa na avtocesti ali hitri cesti z dvema ali več prometnimi pasovi za vožnjo v eno smer morajo vozniki med kolonama vozil vzpostaviti reševalni pas, ki je dovolj širok za varno vožnjo intervencijskih vozil. Vozila, ki se ustavljajo ali stojijo na skrajnem levem prometnem pasu, se morajo razvrstiti čim bolj levo, tudi čez robno črto smernega vozišča. Vozila, ki se ustavljajo ali stojijo na ostalih prometnih pasovih, pa se morajo razvrstiti čim bolj desno, tudi čez robno črt smernega vozišča, kar vključuje tudi odstavni pas.«