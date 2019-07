VIDEO: Slovenska vojska v zraku. Ne boste verjeli, kaj merijo

Kako pogosto izvajate meritve radioaktivnosti? Ali jih na območju celotne Slovenije?

Katere meritve izvajate?

Kakšne so trenutne vrednosti?

LJUBLJANA – Pripadniki Slovenske vojske iz laboratorija za jedrsko, radiološko, kemično in biološko obrambo so sredi letošnjega julija merili radioaktivnost iz zraka. Podpolkovnikin načelnik oddelka z stike z javnostjo pri Slovenski vojski nam je odgovoril, kaj je bil razlog, da so se te dni odločili za pregled meritev.V omenjenem primeru je bilo izvedeno usposabljanje, ki smo ga skladno z Nato standardi izvajali prvič. Meritve so se izvajale na naključno izbranem območju in ne na območju celotne Slovenije.Zmogljivost izvajanja meritev iz zraka vključuje iskanje, določanje položaja oziroma lociranje, identifikacijo ter kvantifikacijo radioaktivnih snovi v primeru radioloških dogodkov oziroma nesreč, ki so lahko manjšega ali večjega obsega. Izvedba meritev omogoča hitro potrditev prisotnosti nevarnih snovi v okolju (kontaminacije RA) ter je ključnega pomena pri odločitvah o varnostnih in zaščitnih ukrepih.Meritve so obsegale izmero naravnih radioaktivnih snovi. Izmerjene vrednosti so bile normalne in pričakovane – gre za naravne radioaktivne snovi, ki so prisotne v okolju v običajnih koncentracijah. Meritve je podpiral Center za fizikalne meritve Zavoda za varstvo pri delu Ljubljana, ki Mobilnemu radiološkemu laboratoriju Slovenske vojske nudi storitve referenčnega laboratorija.