VIDEO: Slovenska policija vam pred novim letom sporoča ...

Slovenska policija je posnela simpatično čestitko, s katero so vsem državljanom in državljankam zaželeli vse dobro v novem letu.»Kjerkoli že boste in česarkoli dobrega se boste lotili, vam želimo, da bi leteli visoko in hitro, a ne prehitro, temveč, da bi varno in pravočasno prispeli na cilj. Da bi čim več potovali ter raziskovali, da bi bila prihodnost čim manj razburkana, a da bi za seboj pustili čim boljšo sled. Veliko pristnih prijateljstev in dobre družbe in kar se da malo neprijetnih presenečenj,« so sporočili v videoposnetku.