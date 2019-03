VIDEO: Slepi Miha se ni vdal, zdaj prosi za vašo pomoč

Je edini iz Slovenije

V Ameriki že tretje leto zaporedoma poteka projekt Holman Prize, namenjen slepim in slabovidnim. Kot edini v Sloveniji sem se letos prijavil tudi jaz. S pomočjo tega projekta pridejo trije slepi ali slabovidni do finančnih sredstev za izpeljavo projekta.

Pogumni in osredotočeniiz Dolenjega Suhadola pri Brusnicah se je pred dnevi obrnil na svoje sledilce, v upanju, da mu bodo pomagali priti do nagrade za njegovo podjetniško idejo. Uspelo se mu je prebiti na seznam za Holmanovo nagrado , ki jo podeljujejo slepim in slabovidnim. Miha je edini iz Slovenije, ki se poteguje na tem projektu.»Če mi na posnetku uspe zbrati dovolj všečkov, imam dobre možnosti za preboj v naslednji krog, s tem pa tudi možnost, da kandidiram za glavno nagrado (25.000 dolarjev) za mojo podjetniško idejo,« je zapisal Miha in v videoposnetku pojasnil svojo podjetniško idejo.Ljudi, ki ga spodbujajo, prosi, da na njegovem youtube posnetku kliknejo 'všeč mi je', ker se štejejo le všečki na youtubu in ne fb všečki.Miha Srebrnjak je star 22 let. Težave z vidom ima vse od rojstva, z leti pa je izgubljal vid vse dokler pri dvanajstih letih ni popolnoma oslepel. Slabovidnost mu ne predstavlja ovir. Kot pravi, so vse ovire v naših glavah in to dokazuje tudi s svojo aktivnostjo in radovednostjo. Po izobrazbi je računalniški tehnik. Ker se rad ukvarja z računalnikom in tehnologijo, ni nenavadno, da se njegova podjetniška ideja, s katero želi uspeti in s katero nominira v Ameriki, nanaša ravno internet. Želi odpreti spletno trgovino in s časoma v njej tudi koga zaposliti.Držimo pesti, da Mihi uspe. Več o njem in njegovem projektu si boste lahko prebrali v Nedeljskih novicah, ki bodo izšle v soboto 9. marca.