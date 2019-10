VIDEO: »S preostankom denarja, ki je ostal, bo Kris risal nove nasmehe«

Podporo Slovencev bodo potrebovali še naprej

KOPER – V društvu Palčica Pomagalčica so se danes ob zaključku akcije zbiranja sredstev za dečkazahvalili vsem majhnim in velikim donatorjem. Do zdaj so brez donatorskih in sponzorskih pogodb zbrali preko 3.719.853 evrov, z denarjem, ki bo ostal po Krisovi operaciji, pa bodo risali nove nasmehe na ustih otrok, potrebnih pomoči.. V prostorih Pretorske palače v Kopru se je namreč odvijala novinarska konferenca dobrodelnega društva Palčica Pomagalčica, ki ga sestavljatain, učiteljici iz KopraGre za majhno dobrodelno društvo, vsi njihovi člani pa so prostovoljci in za svojo dejavnosti ne prejemajo plačila. Preko različnih akcij želijo delovati dobrodelno, etično in tudi ekološko, v ospredju njihovega delovanja pa je predvsem pomoč otrokom iz različnih ranljivih skupin, je na današnji novinarski konferenci ob koncu akcije zbiranja sredstev za Krisa poudarila predsednica društva Štoka. V akciji za Krisa so prejeli veliko majhnih, a srčnih nakazil, pa tudi velikih, zbiranje prek SMS sporočil pa so ustavili takoj, ko so dosegli potreben znesek. Kmalu pa je postalo jasno, da bodo potreben znesek za Krisovo zdravilo presegli. Tako so do zdaj zbrali nekaj več kot 3.719.000 evrov, v kar še niso vštete donatorske in sponzorske pogodbe, ki polnijo poštni nabiralnik. »Zelo veseli smo, da bomo lahko dejansko s tem denarjem, ki je ostal, risali nove nasmehe,« je dodala Štokova in napovedali, da bodo sproti in transparentno poročali tudi o vseh stroških Krisovega zdravljenja do popolne rehabilitacije.Na novinarski konferenci sta bila prisotna tudi Krisova staršain. Med tiskovno konferenco jeKrisova mama pričela jokat in med drugim povedala, da tega ne privošči nikomer. »Ko je v hudih zdravstvenih težavah, gre otrok skozi obdobje žalosti in jeze. A sem hvaležna, celi Sloveniji,« je dejala med drugim ter dodala, da je Kris otrok cele Slovenije in še dlje. »Želja, da bi najinemu sinčku lahko omogočila polno in dostojno življenje, kakršnega si zasluži, nas je gnala tudi naprej, ko je bilo najtežje,« je povedala in dodala, da so zdaj bližje cilju, a bodo podporo Slovencev potrebovali še naprej., koprski župan pa ob dejstvu, da je celotna Slovenija skupaj stopila za malčka dejal: »To je čudovit trenutek. Srečen sem glede vsega skupaj.«