VIDEO: Priprtemu Šišku naj ne bi dovolili stikov z družino, niti s hčerko (3)

LJUBLJANA – »je s Štajersko vardo ponudil prostovoljno pomoč vojski in policiji pri varovanju ljudi in državnih meja. Zaprli so ga zaradi pritiskov politike, češ da je to nujen ukrep za zagotovitev varnosti ljudi. Kar je pa totalen absurd,« pravi, ki ob tem postavlja vprašanje, ali je komu grozil ali pa so se politikanti podelali v hlače, ker se zavedajo, da je primer Šiško lahko sprožilec ljudske vstaje. Ne glede na vse Bidarjeva pravi, da je bila policija korektna.»Praktično par ljudi drži v šahu celo državo,« poudarja.Omenja, da je Slovenija bolj ogrožena kot leta 1991. »Andrej Šiško že ves čas opozarja na to in je na to primerno reagiral z ustanovitvijo Štajerske varde, da zaščiti državljane in mejo. Nikoli in nikdar pa ni izjavil, da bo deloval proti državi in proti državljanom. Zavedati se moramo, da je Andreju Šišku protipravno odvzeta prostost. In da ga brez kakršnih koli dokazov držijo v zaporu, češ da naj bi ščuval k nasilnemu rušenju vlade in ustavnega reda,« piše. »Andrej Šiško ni nikdar z nobeno besedo ali dejanjem izkazoval nestrpnosti do drugih ljudi. Poudarja pa, da je temelj slovenske države slovenski narod.« Opozarja, da smo slovenski državljani postali drugorazredni državljani.»Policija stavka, Sova stavka, vojska ima nezadostno oceno. Andrej Šiško, ki se trudi pri zaščiti slovenske države, pa je zaprt. Jaz se ob tem ne počutim varno.« Dodala je še, da obiskov priprtemu Šišku ne dovolijo, saj da ne vedo, koga vse bodo še morali zaslišati. Po njenih besedah je prikrajšan tudi za obiske z družinskimi člani.​Jutri v petek ob 17. uri pred sodiščem v Mariboru bo protest. »Narod so zasužnjili, sprejemajo zakone, ki rušijo suverenost in neodvisnost Republike Slovenije.«