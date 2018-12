VIDEO: Pozor! Policija poslala nujno obvestilo

Izsek iz videospota Božično-novoletno voščilo, PU Novo mesto. FOTO: Youtube, zaslonski posnetek

NOVO MESTO – Policisti so v predprazničnih dneh pripravili voščila, v katerih opozarjajo, naj bomo v naslednjem letu pozorni na svojo varnost in varnost drugih. Da bi nasveti zajeli čim širšo množico ljudi, so pripravili tudi zabavno videovoščilo. V njem policisti PU Novo mesto pojejo pesmico Cincincin, svojo vlogo pa so dobili tudi policijski konji, ki so jih za potrebe spota nekoliko okrasili.Predvsem opozarjajo, naj alkohol ostane čim dlje od nas, naj vozniki pazijo na hitrost in naj imajo pnevmatike z dovolj profila, da jim ne bi na cestišču drselo.Ob tem policisti vsem želijo mirne in lepe praznike.