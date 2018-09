VIDEO: Poslanec »padel ven«: Če danes ne bom dobil besede ...

Predno dam naprej postopkovni predlog bi rada samo pojasnila, strokovne službe so obvestile vse vodje poslanskih skupin o, službe poslanskih skupin, se opravičujem, o tej neljubi napaki, tako, da ne gre za to, da vam nekdo ne želi dati besede, ampak gre zgolj za to, da se k razpravi lahko prijavi samo poslanec. Treba je vedeti tudi, da se lahko na ta račun ustvari neka čudna praksa, nihče ne more zagotoviti, da so poslanski mandati potrjeni v naprej, lahko tudi ne bi bili, tako, da bi bila takrat situacija podobna kot je sedaj.



Tina Heferle. FOTO: RTV Slovenija, posnetek zaslona

LJUBLJANA – Med sredino deveto izredno sejo državnega zbora so se kresala mnenja, poslanci so se veliko ukvarjali s poslovnikom. Najostreje se je odzval novopečeni poslanec SMCr, ki se je v poslanske vrste vrnil kot nadomestni poslanec, potem ko je šelna ministrski stolček.Möderndorfer je doživel izpad, ker mu je zaradi postopkovne napake podpredsednicaiz vrst LMŠ odvzela besedo. V nadaljevanju objavljamo transkript seje.PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Predno pa nadaljujemo bi vas rada opozorila oziroma obvestila o napaki, ki se je zgodila včeraj pri oddaji prijave razpravljavcev za današnjo sejo. Nekatere izmed poslanskih skupin so dale prijavo poslancem, ki so bili potrjeni šele na današnji seji in v skladu s poslovnikom oziroma po strogi črki poslovnika je tako, da se na razpravo oziroma na seznam razpravljavcev napišejo oziroma prijavijo samo poslanci, ki imajo potrjen mandat, tako, da z današnjo sejo so bili poslanci, ki so bili potrjeni v nov mandat neopravičeno napisani na ta seznam, tako, da bomo to napako sedaj popravili na način, da bodo poslanci dobili priložnost za razpravo v tistem času, ko se bo čas, ki bo ostal od razprave razdeljeval naknadno.Postopkovno najprej gospod Möderndorfer.JANI (JANKO) MÖDERNDORFER (PS SMC): Dober dan vsem skupaj, meni je žal sicer, da se moramo tako na takšen način pozdravljati, ko prihajam v parlament. Obžalujem ta dogodek, še posebej zato, ker se pred slovensko javnostjo hoče zakriti neko napako in se celo to napako naprti poslanskim skupinam. Da bo slovenski javnosti sploh razumljivo kaj ste zdaj povedali in kaj se pogovarjate pol ure je treba zelo jasno povedati, da po poslovniku, ker drugače mi citirajte člen iz poslovnika in pa seveda postopek točno kako je opredeljen in kaj lahko kdo razpravlja in kdaj ne, ker v nasprotno bom razumel da ste poslancem, novim poslancem z potrjenim mandatom v tem Državnem zboru odvzeli glasi in, da nimajo pravice več govoriti in jih postavili celo v svojevrsten drugorazredni položaj, govorili boste, ko bojo ostanki ostali. To je nedopustno, to se ne sme zgoditi v tem Državnem zboru in to kar se dogaja bi sicer kolega Tanko, ki ga zdaj ne vidim tukaj prisotnega in verjamem, da je bil iniciator te cele zgodbe, da je opozoril tako strokovno službo kot predsednika Državnega zbora, da je to seveda lahko napaka. Moram reči, da ste zapeljali stvar zelo, zelo slabo. Zdaj pa po vrsti, tisto kar je najbolj pomembno, poslanske skupine so podale imena poslancev po tipični proceduri, ko seveda dobijo jasen razrez kdaj ima kakšna poslanska skupina »timing«, da lahko poslanca uvrsti v ta seznam. Zraven je naša strokovna sodelavka zelo jasno napisala ime in priimek poslanca, mene in zraven napisala, da bo pri tej točki že potrjen mandat. Ta list mimogrede, ta seznam je še danes objavljen na spletni strani, ker je bil potrjen skupaj kot sestavni del z dnevnim redom in nihče ni temu oporekal in tudi na začetku seje predsednik Državnega zbora ni seznanil vodje poslanske skupine, da poslanci ne bodo imeli besede in, da je vrstni red drugačen, tega niso storile niti strokovne službe Državnega zbora, še več, prišlo je tako daleč, da, če ne bi predlagali spremembe vrstnega reda med samo sejo kar je parlamentarna praksa, tega nihče ne bi vedel, ampak bi se vse skupaj zapletlo šele, ko bi prišli do besede. In zato ne bi bilo niti pavze, ne bi bilo niti posveta z vodji poslanskih skupin, ničesar ne bi bilo. Predsednik, si prvi med enakimi v tem Državnem zboru, slab začetek, zelo slab začetek in jaz to razumem samo tako, da mi nekdo hoče zapreti usta.Hvala.PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE:Čez deset minut se je novopečeni poslanec ponovno oglasil.JANI (JANKO) MÖDERNDORFER (PS SMC): Vidim, da seveda preprosto nočete sprejeti enih določenih dejstev, ki so jasna in zato, ker vidim, da poslanec bere Poslovnik in podučuje kdo je bil včeraj poslanec in kdo ne in govori, da je vse prekleto jasno, vas zdaj sprašujem, podpredsednica, pa mi odgovorite, da bom vedel v kakšnem Državnem zboru sedim, in da bom vedel tudi ravnati za prihodnje. Razložite mi kako so lahko strokovne službe dopustile, da je seznam z mojim imenom potem, če nisem bil poslanec, se pojavil na seznamu razpravljavcev na spletni strani, in ko je začel sejo voditi predsednik Državnega zbora, zakaj ni opozoril, da je, če že ni bil popravek narejen na spletni strani in dajte si odpreti, še zdaj je to ime gor, mi razložite, kako je lahko dnevni red bil sprejet, seznam je sestavni del tega dnevnega reda, ker se ve kako se bo vodila seja, potem pa nekdo samovoljno, ker ugotovi, da je bila neka napaka, reče ta pa ne bo razpravljal, ker takrat še ni bil poslanec. Po tej logiki, če to prakso sprejmemo kot jo zdaj želite uvesti, to je parlamentarna praksa, bo kadarkoli katerikoli predsednik Državnega zbora lahko nekoga, ki je že uvrščen na seznam razpravljavcev, umaknil z neko interpretacijo in razlago o nekih napakah, ki so se zgodile. Oprostite, to tako ne bo šlo. Jaz vam garantiram, če danes ne bom dobil besede, ker med ostanke ne bom šel, ker si tega ne bom dovolil, da me postavljate, da sem drugorazredni poslanec. Zato sem namenoma rekel, predsednik je samo prvi med enakimi in to velja tudi za vas. Tiste subtitut prvega med enakimi. Enostavno se morate odločiti ali boste tehtali za poslovnik in parlamentarno prakso, ki je nesprejemljiva ali boste danes odločali o tem, da preprosto poslancem, novim, z danes potrjenim mandatom ne daste besede v tem parlamentu. Na to vas bom opominjal cel mandat in boste s tem tudi končali mandat. Verjemi te mi, me še ne poznate, me boste spoznali.PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala lepa gospod Möderndorfer. Me veseli, da sva se spoznala tudi na tak način. Povedala sem svojo odločitev, če se z njo ne strinjate, se lahko obrnete na komisijo za Poslovnik.